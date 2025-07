TP.HCM: Phường Tây Nam đề nghị thực hiện một số chính sách đặc thù của Bình Dương

Theo đó, báo cáo với Đoàn công tác số 4 (HĐND TP.HCM), ông Trần Ngọc Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Nam cho biết, phường Tây Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường An Tây (thuộc thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ) với xã Thanh Tuyền (trừ ấp Đường Long) và xã An Lập (ấp Kiến An, ấp Hố Cạn; thuộc huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ).

Đoàn công tác của HĐND TP.HCM khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tây Nam ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Tây Nam hiện có 16 khu phố, tổng diện tích tự nhiên gần 120 km2, dân số 62.138 người. Đảng bộ phường Tây Nam có 35 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 3 Đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở và 30 chi bộ trực thuộc.

Thành lập đội trật tự đô thị và chính sách cho tình nguyện viên

Theo ông Trần Ngọc Cường, đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Tây Nam đang được bố trí 11 cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trần Ngọc Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Nam phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Trong khi đó, Tây Nam là phường có địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh nên áp lực lên công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị ngày càng cao và thực hiện các nhiệm vụ của cấp huyện (sau khi kết thúc hoạt động) chuyển về cấp xã nên cũng tạo ra áp lực không nhỏ", ông Cường cho hay.

Cũng theo ông Cường, trên địa bàn Bình Dương trước đây có thực hiện mô hình Đội quản lý trận tự đô thị ở cấp huyện, sau đó chuyển về cấp xã. Tuy nhiên, khi sáp nhập với TP.HCM thì không còn mô hình này.

Vì vậy, ông Cường đề nghị cho thành lập Đội quản lý trật tự đô thị ở cấp xã (phường Bình Dương cũng có đề nghị tương tự - PV) để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ở địa phương.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tây Nam ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về chính sách cho đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công và công tác chuyển đổi số, ông Cường cho biết trước đây Bình Dương có chế độ đặc thù hỗ trợ cho mỗi tình nguyện viên số tiền khoảng 160.000 đồng/người/ngày.

"Tuy nhiên, hiện nay khi sáp nhập với TP.HCM thì chính sách này không còn. Vì vậy chúng tôi kiến nghị HĐND TP.HCM xem xét có một nghị quyết thống nhất của HĐND thành phố cho tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù của Bình Dương trước đây", ông Cường nói.

Bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Chủ tịch UBND phường Tây Nam đề xuất tại buổi làm việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Chủ tịch UBND phường Tây Nam cũng cho rằng, phường Tây Nam được sáp nhập từ 1 phường và 2 xã nên chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức có sự khác nhau giữa phường và xã.

Do đó, bà Liên đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể và cho tiếp tục thực hiện một số chính sách đặc thù của Bình Dương trước đây.

Lãnh đạo phường Tây Nam đề xuất nhiều nội dung với đoàn khảo sát của HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, lãnh đạo phường Tây Nam cũng đề nghị sớm có giải pháp khắc phục một số lỗi ở trung tâm phục vụ hành chính công như: Hệ thống chứng thực điện tử chưa được vận hành đồng bộ, gây gián đoạn quy trình xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, việc truyền tải dữ liệu hộ tịch còn gặp hiện tượng chậm, lỗi do áp lực xử lý khối lượng lớn hồ sơ trong thời gian ngắn và hạn chế về dung lượng tệp đính kèm.