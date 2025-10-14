Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.650 tỉ đồng

Hải Phong
Hải Phong
14/10/2025 07:59 GMT+7

Một khu đô thị mới có quy mô gần 120 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.650 tỉ đồng, sẽ được triển khai tại xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 14.10, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Lương Kim Sơn, Trưởng ban Quản lý đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong với quy mô gần 120 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.650 tỉ đồng. Dự án này được triển khai trên địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 1.650 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong (Quảng Ngãi)

ẢNH: H.P

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng, kinh doanh và cho thuê công trình thương mại, dịch vụ. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy hoạch, Khu đô thị mới Tịnh Phong được xây dựng trên diện tích gần 120 ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.650 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 369 tỉ đồng.

Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và đa dạng chức năng, gồm: Hơn 3.000 lô đất ở và tái định cư với tổng diện tích hơn 30 ha; đất thương mại, dịch vụ hơn 11 ha; đất công trình hạ tầng xã hội, gồm: bệnh viện đa khoa, nhà văn hóa, trạm y tế hơn 20 ha; đất giao thông, bãi đậu xe, mặt nước, trụ sở… hơn 7 ha; đất hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 7 ha.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu vực lân cận và phù hợp quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Dự án sẽ triển khai trong 8 năm (2025 - 2033), chia làm 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 (2025 - 2026) chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2 (2026 - 2032) bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng và giai đoạn 3 (2033) sẽ hoàn thiện, bàn giao và kết thúc dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương giám sát tiến độ, đảm bảo tuân thủ pháp luật về đất đai, đầu tư và quy hoạch đô thị.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ tăng nguồn cung nhà ở cho chuyên gia và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông và nâng cao chất lượng sống đô thị.

