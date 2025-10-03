Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Bamboo Capital và Tracodi khi bị đình chỉ giao dịch

Sáng 3.10, hai cổ phiếu BCG của Tập đoàn Bamboo Capital và TCD của Tập đoàn Xây dựng Tracodi tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo, giảm sàn. Đến hơn 10 giờ, cổ phiếu BCG vẫn trắng bên mua và giao dịch ở giá sàn 2.800 đồng và TCD cũng rơi vào tình trạng tương tự, giao dịch ở mức 2.100 đồng. Các nhà đầu tư đang cố gắng bán ra cả hai cổ phiếu này sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chính thức công bố đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9.10 đối với cả hai mã. Tracodi là công ty con của Tập đoàn Bamboo Capital.

Cổ phiếu Bamboo Capital bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9.10 ẢNH: BCG

Nguyên nhân đình chỉ giao dịch do Bamboo Capital và Tracodi chậm nộp báo cáo tài chính năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Trước đó, cả hai cổ phiếu BCG và TCD đã bị rơi vào diện cảnh báo và kiểm soát vì chậm công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, HOSE cũng lưu ý 2 công ty Bambo Capital và Tradico là theo quy định, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong 3 năm liên tiếp hoặc kết thúc năm tài chính mà tổ chức niêm yết không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với báo cáo tài chính kiểm toán của năm tài chính liền trước. Vì vậy 2 cổ phiếu BCG và TCD sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc nếu kết thúc năm tài chính 2025 mà công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Trong công văn giải trình, Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, việc chậm nộp báo cáo tài chính xuất phát từ việc đến nay BCG và TCD vẫn chưa thống nhất được với đơn vị kiểm toán về ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2024. Song song đó, doanh nghiệp đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề trái phiếu và xử lý nợ, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính. Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã xảy ra nhiều biến động liên quan đến cổ đông lớn và nhân sự cấp cao tại công ty và các công ty thành viên, trong đó bao gồm nhân sự phụ trách tài chính - kế toán. Hiện nay công ty cơ bản hoàn thiện bộ máy nhân sự và hoàn tất bàn giao hồ sơ, đồng thời khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán và các bên liên quan để khắc phục các tồn đọng, hướng tới việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên 2025 trong thời gian sớm nhất...

Bamboo Capital chưa công bố báo cáo tài chính kể từ sau khi ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và là cổ đông lớn bị khởi tố từ cuối tháng 2 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại công ty. Trước đó, doanh nghiệp này từng hứa ban hành báo cáo kiểm toán năm 2024 vào tháng 9 nhưng đến hạn chót bất ngờ xin tạm hoãn vì nhiều khó khăn.