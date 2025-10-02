Cổ đông nhiều ngân hàng sắp đón nhận hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Một số ngân hàng niêm yết có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với số tiền hàng ngàn tỉ đồng. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông. Theo đó, ngày 15.10 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến diễn ra vào 14.11. Với hơn 7,021 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BIDV sẽ chi ra là 3.159,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm ngân hàng thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt. Lần gần nhất diễn ra vào cuối năm 2021, khi BIDV đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 2%.

Cổ đông nhiều ngân hàng sắp được nhận cổ tức tiền mặt ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6.10 để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% (tương ứng 450 đồng cho mỗi cổ phiếu). Ngày thanh toán dự kiến diễn ra vào 24.10. Với gần 8,4 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.760 tỉ đồng.

Tương tự, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank - mã chứng khoán CTG) cũng công bố nghị quyết phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của ngân hàng. Theo đó, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngân hàng hiện có hơn 5,36 tỉ cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ chi trên 2.416 tỉ đồng tiền mặt cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 15.10 và dự kiến ngân hàng thanh toán vào ngày 17.11. Hiện tại, 64,46% vốn cổ phần của VietinBank được sở hữu bởi Ngân hàng Nhà nước và 19,73% bởi cổ đông ngoại Ngân hàng MUFG (Nhật Bản). Đợt chia cổ tức lần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ thu về khoảng 1.557 tỉ đồng và ngân hàng MUFG khoảng 477 tỉ đồng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB) vừa chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Với hơn 7,08 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Techcombank chi trả hơn 7.086 tỉ đồng và thực hiện vào ngày 22.10 tới...



