Techcombank, SSI, Vinacafé Biên Hòa mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thông báo chia cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý, trong đó có những doanh nghiệp đang có khối lượng cổ phiếu khủng cũng sẽ chi ra hàng ngàn tỉ đồng. Một trong những đơn vị sắp chi ra số tiền lớn là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB). Cụ thể, Hội đồng quản trị Techcombank đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1.10, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận 1.000 đồng. Techcombank thông báo tổng số tiền chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỉ đồng và thanh toán vào ngày 22.10. Đây là số tiền mặt chi trả lớn nhất trên sàn chứng khoán hiện tại và cũng là ngân hàng trả tiền mặt nhiều nhất cho cổ đông.

Techcombank, SSI chi hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức cho cổ đông ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, tổng số tiền mặt chi ra không nhiều như Techcombank nhưng Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) cũng dự chi hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 26.9, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15.10. Với hơn 2,07 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, SSI dự kiến sẽ chi gần 2.100 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Hiện Daiwa Securities Group đang là cổ đông lớn nhất của SSI, sở hữu hơn 317,15 triệu cổ phiếu (15,28%) sẽ nhận về hơn 317,15 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1.10 để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 480%, tương ứng cứ 1 cổ phần sẽ nhận được 48.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Với hơn 265,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt chi trả này có giá trị gần 1.276 tỉ đồng. Hầu hết số tiền này sẽ chảy về túi cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Masan Beverage - công ty con của Masan Consumer - với khoảng 1.260,5 tỉ đồng nhờ nắm giữ 98,79% cổ phần. Vinacafé Biên Hòa được biết đến là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao nhất trên thị trường, từng chi trả tới 660%.

Với số lượng tiền mặt chi trả cổ tức dưới ngàn tỉ nhưng một số doanh nghiệp khác cũng mang lại niềm vui cho cổ đông như Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa thông báo 29.9 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% (1.400 đồng/cổ phiếu). Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PNJ dự kiến chi ra cho đợt trả cổ tức lần này vào khoảng 473 tỉ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23.10.

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán CTR) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 1.10 để chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 21,5%, tương ứng cứ 1 cổ phần sẽ nhận được 2.150 đồng. Ngày thanh toán là 15.10. Với hơn 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 246 tỉ đồng cho đợt cổ tức này...