Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Techcombank, SSI, Vinacafé Biên Hòa mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Mai Phương
Mai Phương
21/09/2025 10:26 GMT+7

Các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như Techcombank, SSI chi ra hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thông báo chia cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý, trong đó có những doanh nghiệp đang có khối lượng cổ phiếu khủng cũng sẽ chi ra hàng ngàn tỉ đồng. Một trong những đơn vị sắp chi ra số tiền lớn là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB). Cụ thể, Hội đồng quản trị Techcombank đã thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1.10, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận 1.000 đồng. Techcombank thông báo tổng số tiền chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỉ đồng và thanh toán vào ngày 22.10. Đây là số tiền mặt chi trả lớn nhất trên sàn chứng khoán hiện tại và cũng là ngân hàng trả tiền mặt nhiều nhất cho cổ đông.

Techcombank, SSI, Vinacafé Biên Hòa mạnh tay chi hàng ngàn tỉ đồng cổ tức- Ảnh 1.

Techcombank, SSI chi hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức cho cổ đông

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, tổng số tiền mặt chi ra không nhiều như Techcombank nhưng Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) cũng dự chi hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 26.9, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15.10. Với hơn 2,07 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, SSI dự kiến sẽ chi gần 2.100 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Hiện Daiwa Securities Group đang là cổ đông lớn nhất của SSI, sở hữu hơn 317,15 triệu cổ phiếu (15,28%) sẽ nhận về hơn 317,15 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1.10 để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 480%, tương ứng cứ 1 cổ phần sẽ nhận được 48.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Với hơn 265,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt chi trả này có giá trị gần 1.276 tỉ đồng. Hầu hết số tiền này sẽ chảy về túi cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH MTV Masan Beverage - công ty con của Masan Consumer - với khoảng 1.260,5 tỉ đồng nhờ nắm giữ 98,79% cổ phần. Vinacafé Biên Hòa được biết đến là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao nhất trên thị trường, từng chi trả tới 660%.

Với số lượng tiền mặt chi trả cổ tức dưới ngàn tỉ nhưng một số doanh nghiệp khác cũng mang lại niềm vui cho cổ đông như Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa thông báo 29.9 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% (1.400 đồng/cổ phiếu). Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PNJ dự kiến chi ra cho đợt trả cổ tức lần này vào khoảng 473 tỉ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23.10.

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán CTR) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 1.10 để chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 21,5%, tương ứng cứ 1 cổ phần sẽ nhận được 2.150 đồng. Ngày thanh toán là 15.10. Với hơn 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 246 tỉ đồng cho đợt cổ tức này...

Tin liên quan

Công ty chứng khoán nào được hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế?

Công ty chứng khoán nào được hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế?

Công ty chứng khoán muốn được cấp phép hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải tuân thủ quy định.

Khám phá thêm chủ đề

cổ tức Techcombank SSI Vinacafé Biên Hòa tiền mặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận