Doanh nghiệp con của Vingroup gây sốt khi dự kiến chia cổ tức đến 330%

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với 2 nội dung quan trọng. Trong đó, công ty trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỉ đồng tại ngày 30.6.2025.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc ẢNH: ĐINH HUY

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEF dự chi gần 5.500 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua. Hiện tại, Tập đoàn Vingroup là công ty mẹ đang nắm giữ 83,32% vốn VEF. Tiếp đến là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ lệ sở hữu 10%. Bên cạnh nội dung cổ tức, tài liệu lấy ý kiến lần này còn có tờ trình bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh, sinh năm 1991, hiện là Phó tổng giám đốc tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Doanh nghiệp cũng dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp này cũng mới chi hơn 7.200 tỉ đồng để trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng năm 2025 với tỷ lệ 435%, tương ứng cứ một cổ phiếu sẽ nhận được 43.500 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, VEF ghi nhận doanh thu 44.565 tỉ đồng và lãi ròng 15.250 tỉ đồng, lần lượt gấp hơn 89 lần về doanh thu và 85 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục của công ty. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lãi gần 14.873 tỉ đồng trong quý đầu năm, phát sinh từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate tại Đông Anh (Hà Nội).

Cuối tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Đây là địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc". Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.