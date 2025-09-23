Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Doanh nghiệp con của Vingroup gây sốt khi dự kiến chia cổ tức đến 330%

Mai Phương
Mai Phương
23/09/2025 17:36 GMT+7

Một công ty con của Tập đoàn Vingroup liên tục chia cổ tức khủng bằng tiền mặt.

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 với 2 nội dung quan trọng. Trong đó, công ty trình cổ đông việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỉ đồng tại ngày 30.6.2025.

Doanh nghiệp con của Vingroup gây sốt khi dự kiến chia cổ tức đến 330% - Ảnh 1.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc

ẢNH: ĐINH HUY

Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEF dự chi gần 5.500 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cổ đông thông qua. Hiện tại, Tập đoàn Vingroup là công ty mẹ đang nắm giữ 83,32% vốn VEF. Tiếp đến là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ lệ sở hữu 10%. Bên cạnh nội dung cổ tức, tài liệu lấy ý kiến lần này còn có tờ trình bầu bổ sung ông Đỗ Quang Minh, sinh năm 1991, hiện là Phó tổng giám đốc tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Doanh nghiệp cũng dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến vận tải hành khách, dịch vụ, bán lẻ và chăm sóc cá nhân.

Đáng chú ý, trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp này cũng mới chi hơn 7.200 tỉ đồng để trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng năm 2025 với tỷ lệ 435%, tương ứng cứ một cổ phiếu sẽ nhận được 43.500 đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, VEF ghi nhận doanh thu 44.565 tỉ đồng và lãi ròng 15.250 tỉ đồng, lần lượt gấp hơn 89 lần về doanh thu và 85 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục của công ty. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản lãi gần 14.873 tỉ đồng trong quý đầu năm, phát sinh từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate tại Đông Anh (Hà Nội).

Cuối tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Đây là địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc". Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Tin liên quan

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới.

Khám phá thêm chủ đề

cổ tức Vingroup Trung tâm hội chợ triển lãm tiền mặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận