Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Một doanh nghiệp 'chơi lớn' thưởng cho cổ đông cả tỉ cổ phiếu

Mai Phương
Mai Phương
11/09/2025 14:33 GMT+7

Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán công bố chia cổ tức và thưởng cho cổ đông gần 2 tỉ cổ phiếu.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) mới công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thời gian nhận phiếu lấy ý kiến chậm nhất vào ngày 30.9. Một nội dung quan trọng là tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Một doanh nghiệp 'chơi lớn' thưởng cho cổ đông cả tỉ cổ phiếu- Ảnh 1.

Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn 'chơi lớn' khi phát hành gần 2 tỉ cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cho cổ đông

ẢNH: BSR

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 930 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo kiểm toán 2024. Đồng thời, công ty cũng phát hành gần 977 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 31,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 315 cổ phiếu mới). Nguồn vốn từ quỹ đầu tư và phát triển.

Hai phương án sẽ được thực hiện đồng thời với tổng khối lượng hơn 1,9 tỉ cổ phiếu, qua đó sẽ đưa vốn điều lệ của BSR từ 31.005 tỉ đồng lên 50.074 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đây có thể xem là đợt phát hành số lượng cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông 2025 phê duyệt. Doanh nghiệp này cho hay, việc tăng vốn điều lệ là yêu cầu cấp thiết cho Dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhằm nâng công suất sản xuất của nhà máy lên 171.000 thùng/ngày, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty cũng trình cổ đông đổi tên hiện tại thành Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (giữ nguyên tên viết tắt BSR). Ban lãnh đạo cho biết BSR đang là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc hóa dầu nên việc đổi tên thành tổng công ty phù hợp với định hướng chiến lược, nâng tầm tổ chức và tái định vị hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Năm 2025, BSR lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 114.654 tỉ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2024 song công ty cho biết sẽ phấn đấu đạt 140.000 tỉ đồng, tăng 14%. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 752 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2024. Kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm cho thấy công ty đạt doanh thu hợp nhất 68.667 tỉ đồng, thực hiện 60% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 1.246 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn vượt 66% kế hoạch năm.

Tin liên quan

Novaland 'chơi' lớn, phát hành gần 100 triệu cổ phiếu thưởng và bán rẻ cho nhân viên

Novaland 'chơi' lớn, phát hành gần 100 triệu cổ phiếu thưởng và bán rẻ cho nhân viên

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) sẽ phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên.

Khám phá thêm chủ đề

cổ phiếu lọc hóa dầu Bình Sơn cổ tức BSR Nhà máy lọc dầu dung quất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận