Novaland 'chơi' lớn, phát hành gần 100 triệu cổ phiếu thưởng và bán rẻ cho nhân viên

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán NVL) vừa công bố kế hoạch thưởng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ưu đãi cho người lao động. Mục đích nhằm ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của đội ngũ lãnh đạo trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo động lực và thu hút sự gắn bó lâu dài.

Novaland "chơi lớn" khi phát hành gần 100 triệu cổ phiếu thưởng và bán rẻ cho nhân viên ẢNH: NVL

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành gần 48,8 triệu cổ phiếu để thưởng cho nhân viên, tương ứng 2,5% số cổ phiếu lưu hành. Nguồn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán. Cổ phiếu thưởng phân phối cho thành viên thông thường sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Với thành viên chủ chốt, tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng là 100% trong năm đầu, 70% năm thứ hai, 40% năm thứ ba và từ năm thứ tư trở đi được tự do giao dịch.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu NVL đứng ở mức 17.300 đồng. Như vậy, nhiều nhân viên Novaland sẽ được mua cổ phiếu rẻ hơn giá trên sàn gần 60%.

Tổng cộng, Novaland dự kiến phát hành khoảng 97,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng đang lưu hành. Thời gian thực hiện cả hai phương án từ ngày 5.9 đến 30.9. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu sẽ bổ sung vào vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Các cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên 20.476 tỉ đồng.

Ước tính, những cán bộ nhân viên Novaland được thưởng cổ phiếu sẽ hưởng lợi khoảng 844 tỉ đồng. Riêng đối với việc mua cổ phiếu ưu đãi với giá 10.000 đồng thì số nhân viên này cũng được hưởng lợi hơn 385 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc mua cổ phiếu ưu đãi và chỉ sau một năm mới được bán ra thì mức lợi nhuận còn phụ thuộc vào biến động giá cổ phiếu NVL trên sàn chứng khoán.

Đầu tháng 8 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Novaland diễn ra đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho cổ đông và dư nợ gốc trái phiếu; phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

