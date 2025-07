Nhà máy lọc dầu Dung Quất cung cấp 200.000 m³ nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng

Ngày 30.7, thông tin từ Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đến nay Nhà máy lọc dầu Dung Quất (thuộc Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn) đã sản xuất và bàn giao được 200.000 m³ nhiên liệu đặc chủng cho Bộ Quốc phòng.

Việc sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng như Jet A-1K, DO L-62 và A-80 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất không chỉ là bước tiến kỹ thuật của ngành dầu khí, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng, mà còn là đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Diễn tập phòng chống sự cố tràn dầu ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi)

ẢNH: BSR CUNG CẤP

Trước đây, Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhiên liệu đặc chủng từ nước ngoài, tiềm ẩn nhiều rủi ro đứt gãy trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực hoặc quốc tế. Giờ đây, thực tế đã hoàn toàn khác.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đã bước đầu hiện thực hóa mục tiêu "nội địa hóa" các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng.

Đáng chú ý là sản xuất các dòng sản phẩm chủ lực: Jet A-1K (dùng cho máy bay quân sự), DO L-62 (dầu diezen dùng cho xe tăng, xe thiết giáp) và A-80 (nhiên liệu cho tàu ngầm và các loại khí tài chiến lược khác). Đây là những loại nhiên liệu yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật cực kỳ nghiêm ngặt, trước chỉ có thể nhập khẩu từ một số ít quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển.

Việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể sản xuất được những sản phẩm này là minh chứng cho trình độ kỹ thuật ngày càng cao của ngành công nghiệp lọc hóa dầu trong nước.

Không dừng lại ở việc sản xuất, PetroVietnam và BSR còn chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng, độ ổn định lâu dài của các loại nhiên liệu đặc chủng. Quá trình nghiên cứu, sản xuất và kiểm định đều được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ chuyên môn giỏi. Nhờ vậy, các sản phẩm bàn giao đều đạt chất lượng kỹ thuật, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Việc bàn giao 200.000 m³ nhiên liệu đặc chủng cho Bộ Quốc phòng là dấu mốc đáng tự hào của ngành dầu khí, kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra các đột phá trong chuỗi giá trị quốc phòng an ninh, hướng đến xây dựng một Việt Nam vững vàng hơn trước mọi thách thức của thời đại.