Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Mai Phương
Mai Phương
12/09/2025 16:10 GMT+7

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới.

Ngày 12.9, thống kê từ tạp chí Forbes (Mỹ) cho thấy tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đạt 13,8 tỉ USD, tăng thêm 551 triệu USD chỉ trong vòng một ngày. Đây là mức cao kỷ lục về tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Với khối tài sản này, ông đang giữ vị trí 196 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam. Tổng cộng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng hơn 7 tỉ USD kể từ đầu tháng 4 vừa qua khi Forbes công bố danh sách các tỉ phú USD thế giới năm 2025.

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh mới đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát 140 tỉ USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng cao thời gian qua khi cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup và các doanh nghiệp thành viên bứt phá mạnh mẽ. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (12.9), cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 1.800 đồng lên 137.800 đồng, gần gấp 4 lần đầu năm nay. Đây là mức tăng thuộc dạng hiếm có đối với cổ phiếu blue-chips trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes đang đứng ở mức 105.500 đồng, tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm; cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail lên 30.750 đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm. Riêng cổ phiếu VPL của Công ty cổ phần Vinpearl giao dịch quanh 80.300 đồng, không thay đổi nhiều so với lúc mới lên sàn HOSE trong giữa tháng 5 vừa qua.

Ngoài tỉ phú Phạm Nhật Vượng, tài sản các tỉ phú USD của Việt Nam cũng lập kỷ lục mới như nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - nhảy vọt lên 3,2 tỉ USD theo thống kê của tạp chí Forbes. Khối tài sản của bà Thảo đã tăng thêm nửa tỉ USD sau hơn một tháng và cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay kể từ khi tạp chí Forbes thống kê danh sách tỉ phú USD của Việt Nam.

Tương tự, tài sản Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long cũng được ghi nhận tài sản lần đầu chạm mốc 3 tỉ USD, tăng thêm 400 triệu USD so với cuối tháng 7. Cổ phiếu HPG của Hòa Phát trong phiên này đã đạt mức 30.000 đồng - cao nhất từ đầu năm đến nay. Một tỉ phú khác là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank cũng lần đầu có tài sản vươn lên mức kỷ lục 2,6 tỉ USD, cao hơn đầu năm đến 900 triệu USD. Cổ phiếu TCB của Techcombank và MSN của Tập đoàn Masan là những đơn vị có liên quan đến tỉ phú này liên tục lên cao. Song song, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan đạt 1,2 tỉ USD, tăng thêm 100 triệu USD so với cuối tháng 7.

Dòng tiền bất ngờ gia tăng gom mua cổ phiếu Vingroup đưa tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên kỷ lục mới.

Vingroup Phạm Nhật Vượng tỉ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo Vietjet Hòa Phát
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
