Vingroup phát động chiến dịch 'Cùng hành động vì bầu trời xanh'

Đây không chỉ là một hoạt động cộng đồng, mà còn là tuyên ngôn tiên phong của doanh nghiệp Việt trong nỗ lực chung tay giải quyết ô nhiễm không khí toàn cầu, bảo vệ tầng ozone và lan tỏa lối sống xanh - bền vững, vì một hành tinh trong lành cho các thế hệ mai sau.

Tọa đàm thu hút đông đảo sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng

Đồng loạt xanh hóa mọi mặt trận

Chiến dịch được triển khai nhân các ngày quốc tế quan trọng - Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh (7.9), Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone (16.9) - đồng thời tiếp nối sức lan tỏa từ chuỗi chương trình "Thứ tư ngày xanh". Với quy mô toàn quốc, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích hành động thiết thực và truyền cảm hứng về một lối sống hài hòa, trách nhiệm với môi trường.

Điểm nổi bật của chiến dịch chính là chuỗi hoạt động được thiết kế theo bốn trụ cột: Gắn kết cộng đồng - Tiêu dùng xanh - Tri thức xanh - Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Đây không phải những mảng hành động tách biệt mà được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Ở nhóm hoạt động gắn kết cộng đồng, tinh thần cam kết và kết nối được đặt lên hàng đầu, biến mỗi hành động nhỏ thành biểu tượng lối sống xanh. Nổi bật là VinFast phát động phong trào tại toàn bộ đại lý và xưởng dịch vụ, giảm thời gian sử dụng điện không cần thiết, đồng thời khuyến khích khách hàng lan tỏa thông điệp trên mạng xã hội.

Vinpearl hưởng ứng các ngày môi trường, trái đất, truyền đi thông điệp tiết kiệm nước, bảo vệ rừng - biển - đảo và tổ chức chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em. VinClub tổ chức trồng cây xanh, kết hợp cuộc thi "VinClub Green Challenge" để cộng đồng chia sẻ "nhiệm vụ xanh" trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Vinhomes triển khai chuỗi "Ngày thứ 7 xanh" và "Ngày hội vì môi trường" tại hơn 30 khu đô thị, với hoạt động đổi rác lấy quà, thu gom dầu ăn, phân loại rác, xây dựng không gian sống xanh. Đặc biệt, Xanh SM tổ chức cuộc thi video "Đi xanh - Sống xanh" trên nền tảng Gen Green tại Việt Nam và Indonesia".

Xanh SM tổ chức cuộc thi video “Đi xanh - Sống xanh” trên Gen Green và tung nhiều ưu đãi sử dụng dịch hấp dẫn dành cho khách hàng

Các sáng kiến ở nhóm Tiêu dùng xanh, khẳng định lối sống xanh hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn, thiết thực. Vincom tổ chức sự kiện "Cùng Vincom hành động vì bầu trời xanh" tại 88 trung tâm thương mại với loạt ưu đãi từ Winmart, The Body Shop... lan tỏa thông điệp "Đi xanh - Mua xanh - Chơi xanh - Ăn xanh". Xanh SM tung mã khuyến mãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ; Vinpearl tri ân khách di chuyển xanh đến Vinpearl, VinWonders bằng ưu đãi trên toàn hệ thống.

Trụ cột Tri thức xanh đóng vai trò "kim chỉ nam", tạo diễn đàn để cộng đồng cùng học hỏi và hành động. VinUni tổ chức hội thảo về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên AI và tác động của điện khí hóa giao thông tới chất lượng không khí. Trong khi đó, Vinmec triển khai Tuần lễ "Môi trường và Bệnh lý dị ứng đường thở" với hoạt động test dị nguyên miễn phí, giúp khách hàng bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Tại Vinpearl, các lớp "Sống xanh" dành cho trẻ em mang đến trải nghiệm trồng cây, tìm hiểu động vật bán hoang dã. Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức tọa đàm "Chung tay bảo vệ Bầu trời xanh - Thách thức và Giải pháp" quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước".

Cuối cùng, nhóm hoạt động Tiết kiệm năng lượng - giảm phát thải tập trung vào những hành động giản dị nhưng hiệu quả cho khí hậu. Cụ thể, tại Vincom, hệ thống trung tâm thương mại cam kết tắt điều hòa sớm 15 phút mỗi ngày; Vinpearl ưu tiên vật liệu thân thiện, tái sử dụng năng lượng, nước, hạn chế chất không hòa tan, rác thải và phát thải.

Không dừng lại ở đó, Xanh SM phát động cuộc đua giảm phát thải toàn cầu, kêu gọi tài xế, khách hàng đồng hành, biến mỗi chuyến xe thành hành trình bảo vệ bầu trời. Song song, Green Future triển khai chuỗi chương trình "Ngày hội Xanh - Thu xe xăng, lên đời xe Xanh" (phối hợp cùng Xanh SM) và chiến dịch trực tuyến "Kích hoạt chất xanh", truyền cảm hứng về một tương lai xanh: Hiện đại, gần gũi, trong tầm tay.

Vinmec triển khai tuần lễ “Môi trường và Bệnh lý dị ứng đường thở” với hoạt động test dị nguyên miễn phí cho khách mời ngay tại tọa đàm ẢNH: VG





Chiến lược tổng thể, phát triển bền vững

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" không đơn thuần là tập hợp những hoạt động riêng lẻ, mà là một chiến lược tổng thể, hài hòa, bao trùm bốn khía cạnh trọng yếu của phát triển bền vững: Cam kết cộng đồng, tiêu dùng xanh, tri thức xanh và tiết kiệm năng lượng - giảm phát thải. Với sự đồng hành của toàn bộ hệ sinh thái Vingroup và sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, chúng tôi tin rằng chiến dịch sẽ góp phần bảo vệ bầu khí quyển - nền tảng sự sống của nhân loại - góp phần kiến tạo một tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau".

Chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" tiếp nối chuỗi hoạt động xanh ý nghĩa của Tập đoàn Vingroup như "Thứ tư ngày xanh", "Cùng hành động vì biển xanh" hay "Đồng hành cùng Mùa hè xanh" trước đó đã thu hút hàng triệu người dân, khách hàng và đối tác tham gia.

Nếu các chương trình trước khởi tạo thói quen và truyền cảm hứng lối sống xanh thì "Cùng hành động vì bầu trời xanh" mở rộng tầm nhìn, tập trung vào thách thức toàn cầu: Ô nhiễm không khí.

Chiến dịch một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup và Quỹ Vì tương lai xanh trong kiến tạo hệ sinh thái bền vững, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và sự chung tay của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trên hành trình ứng phó biến đổi khí hậu.