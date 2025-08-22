Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số phát triển bền vững

Tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 22.8 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về phát triển bền vững.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN THANH

Theo xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển bền vững (SGDs), điểm số của Việt Nam tăng từ 57,6 điểm năm 2016 lên 73,4 điểm năm 2025 (trên thang điểm 100), tăng khoảng 27,4% trong gần một thập kỷ, đưa Việt Nam xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan.

Xếp hạng do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc thực hiện trên 17 mục tiêu ở 193 quốc gia.

Trong số 17 mục tiêu, Việt Nam tiếp tục giữ vững những lĩnh vực có điểm mạnh truyền thống như xóa nghèo, đồng thời cải thiện đáng kể ở chỉ tiêu năng lượng sạch và khả năng chi trả.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và việc làm tăng mạnh từ 75,82 điểm lên 80,38 điểm, lần đầu vượt ngưỡng 80, cho thấy nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19 của Đảng, Chính phủ và người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở phía trước, đặc biệt trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, công nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng.

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động, bản lĩnh và tiên phong trên hành trình phát triển, xây dựng giá trị bền vững, Phó thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ lõi, công nghệ nguồn theo hướng xanh và bền vững để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đang ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh nghiêm ngặt.

Phát triển bền vững cần đi liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và quản trị hiệu quả, từ đó tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, đối tác, người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Khẳng định Việt Nam không thể thành công nếu đi một mình, Phó thủ tướng kêu gọi các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận công bằng với các nguồn tài chính với chi phí hợp lý.

Với quyết tâm và cam kết chính trị, Việt Nam đang phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, ước tính 90% GDP toàn cầu nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này sẽ được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi.

Các tiêu chuẩn mới cũng dần định hình theo hướng gắn thương mại và đầu tư với các tiêu chí về giảm phát thải carbon, lao động, môi trường. Các doanh nghiệp trên thế giới cũng đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh, chủ động tham gia các sáng kiến xanh.

Chuyển đổi xanh vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các doanh nghiệp trong nước. "Nếu chậm chân, doanh nghiệp Việt sẽ đối mặt với hàng rào kỹ thuật xanh, giảm phát thải, gây khó khăn lớn trong thâm nhập thị trường quốc tế", ông Công cảnh báo.