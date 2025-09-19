Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Cổ phiếu Bamboo Capital bị đưa vào cảnh báo sau khi cựu lãnh đạo bị khởi tố

Mai Phương
Mai Phương
19/09/2025 14:35 GMT+7

Sau khi bị đưa vào hạn chế giao dịch thì cổ phiếu Bamboo Capital tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa đưa cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital vào diện cảnh báo từ ngày 22.9. Nguyên nhân là doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, cổ phiếu BCG đã bị hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn. Đến đầu tháng 7, doanh nghiệp này tiếp tục bị cảnh báo vì chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ phiếu Bamboo Capital bị đưa vào cảnh báo sau khi cựu lãnh đạo bị khởi tố - Ảnh 1.

Hơn 880 triệu cổ phiếu của Bamboo Capital bị đưa vào diện cảnh báo

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo quy định mới của hệ thống KRX, những cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được áp dụng phương thức khớp lệnh định kỳ nhiều lần với mỗi đợt kéo dài 15 phút và không được giao dịch thỏa thuận, lô lẻ. Hiện có hơn 880 triệu cổ phiếu BCG niêm yết trên HOSE và có giá gần 3.400 đồng/cổ phiếu, giảm gần 50% so với cuối năm 2024.

BCG giải trình, thời gian qua các công ty con và công ty liên kết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính quý 1/2025 và quý 2/2025. Bên cạnh đó, công ty đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính. Do vậy, công ty chưa thể phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 theo đúng thời gian quy định.

Đầu tháng 3 sau khi công ty thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam thì liên tiếp nhân sự cấp cao cũng biến động. Ghế tổng giám đốc biến động mạnh hơn, thay 4 lần chỉ trong nửa năm. Sau khi ông Nguyễn Tùng Lâm rời vị trí cuối tháng 2, lần lượt các ông Hồ Viết Thùy, Phạm Hữu Quốc và mới nhất là ông Ng Wee Siong Leonard kế nhiệm. Những sai phạm liên quan đến trái phiếu trong thời gian qua đang ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của Bamboo Capital và một số công ty thành viên trong hệ sinh thái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 4.370 tỉ đồng, lãi sau thuế 845 tỉ đồng trong cả năm 2024.

