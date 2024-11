Vì sao những cổ phiếu 'hot' một thời bị đình chỉ giao dịch?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo cổ phiếu RDP của Công ty CP Rạng Đông Holding đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HOSE sẽ xem xét thực hiện chuyển cổ phiếu RDP từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Trước đó, cổ phiếu RDP bị hạn chế giao dịch từ ngày 24.10 (chỉ được giao dịch phiên chiều cùng ngày) do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Sau khi đưa vào diện hạn chế giao dịch, HOSE đã có công văn nhắc nhở 2 lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính quý 3/2024 của Rạng Đông Holding. Chốt phiên 21.11, cổ phiếu RDP giảm sàn còn 1.470 đồng, giảm gần 85% so với đầu năm nay. Đây cũng từng là cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư chú ý khi lên sàn từ 15 năm trước và doanh nghiệp thuộc top đầu của ngành nhựa cũng như giá cổ phiếu có lúc chạm ngưỡng 40.000 đồng.

Nhiều cổ phiếu "hot" một thời liên tục bị đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự vào ngày 19.11 vừa qua, HOSE cũng hủy niêm yết đối với hơn 49,5 triệu cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Cổ phiếu TNA đã bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 24.10 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 so với thời hạn quy định nhưng vẫn chưa khắc phục. Cổ phiếu TNA đã niêm yết trên HOSE từ năm 2005 khi số lượng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán còn ít. Vì vậy cổ phiếu TNA đã từng được giao dịch xoay quanh mức 50.000 đồng nhưng đến nay chỉ còn 3.770 đồng. Tình hình kinh doanh công ty đi xuống rõ rệt trong thời gian gần đây. Quý 3/2024, công ty đạt doanh thu thuần 46 tỉ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước; kéo theo đó, công ty báo lỗ ròng hơn 10 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỉ đồng. Đây đã là quý lỗ thứ 4 liên tiếp.

Một cổ phiếu từng gây chú ý khác là mã ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cũng đã bị HOSE đình chỉ giao dịch từ ngày 26.9 đến nay do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 so với thời hạn quy định. Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Cổ phiếu ITA cũng là một trong những mã có mặt khá sớm trên sàn HOSE, từ năm 2005 và sau đó không lâu đã vọt lên 60.000 đồng.

Hay đầu tháng 10, HOSE cũng có văn bản lưu ý Công ty CP Đức Long Gia Lai về khả năng cổ phiếu DLG sẽ bị hủy niêm yết. Trước đó, HOSE đã ban hành quyết định về việc chuyển cổ phiếu DLG từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày 11.4 do hai năm liên tiếp 2022 - 2023 bị thua lỗ và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính hai năm liên tiếp 2022 - 2023. Đến ngày 28.9, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2024 của công ty nhưng vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HOSE lưu ý Đức Long Gia Lai về khả năng cổ phiếu DLG có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Ngoài ra còn có thể kể đến một số cổ phiếu từng "vang bóng một thời" nhưng đã bị HOSE hủy niêm yết như mã HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, BBT của Công ty CP Bông Bạch Tuyết...