Kinh tế Địa ốc

Đà Nẵng: Danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán

Hoàng Sơn
12/10/2025 08:51 GMT+7

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa ban hành danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán.

Ngày 11.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng ban hành thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán (từ ngày 1.8.2024 đến nay) bao gồm 10 dự án.

Cụ thể, dự án xây dựng Khu đô thị du lịch Thủy Tú (P.Hải Vân) do Công ty CP Tài chính và phát triển doanh nghiệp (FBS) làm chủ đầu tư, quy mô 695 căn nhà ở (689 căn biệt thự và 6 căn liền kề).

18 căn biệt thự thuộc dự án The Nam Khang Resort Residences (P.Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP The Nam Khang làm chủ đầu tư.

Dự án căn hộ Mia Plaza (P.Liên Chiểu) thuộc Công ty CP Đầu tư Mia, quy mô 167 căn.

530 căn hộ (Tòa A2.4 + Tòa A2.6) thuộc Khu đô thị Capital Square 2 (P.An Hải) do Công ty TNHH Mega Assets làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị Capital Square 3 (P.An Hải) do Công ty TNHH BĐS SIH làm chủ đầu tư, quy mô 586 căn.

Dự án Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (P.Sơn Trà) do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quy mô 34 căn biệt thự.

Dự án Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (P.Hòa Cường) do Công ty CP Phát triển nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư, quy mô được mở bán 1.112 căn hộ chung cư.

Đà Nẵng: Danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán- Ảnh 1.

Theo thông báo mới nhất của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, thành phố có 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán

ẢNH: HOÀNG SƠN

Dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (P.Sơn Trà) do Công ty CP Tập đoàn Đông Đô làm chủ đầu tư, quy mô được mở bán 941 căn hộ chung cư.

Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 - Khu đô thị Công nghệ FPT (P.Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với 837 căn hộ chung cư.

Khu đô thị Cồn Tiến P.Hội An Đông, do Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư, được phép mở bán 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng lưu ý, trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở đó thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 183 luật Nhà ở năm 2023; thực hiện việc bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 26 luật Kinh doanh bất động sản năm 2024.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc). 

Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Đồng thời, chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân được tiếp cận nhà ở.

