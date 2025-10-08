Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Võ Thị Ánh Tuyết mang Trung thu ấm áp về quê hương Quảng Ngãi

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/10/2025 17:30 GMT+7

Chiều ngày 6.10, Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023 Võ Thị Ánh Tuyết đã trở về quê hương xã Đông Trà Bồng (trước đây là xã Trà Giang, huyện Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức chương trình Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thắng.

Chương trình do nhà trường phối hợp tổ chức mang đến cho các em nhỏ một ngày hội rộn ràng với múa lân, trò chơi dân gian và những phần quà Trung thu ý nghĩa. Không khí lễ hội tràn ngập tiếng cười, niềm vui và tình cảm ấm áp của cô trò vùng cao.

Hoa hậu Võ Thị Ánh Tuyết mang Trung thu ấm áp về quê hương Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Tại sự kiện, Hoa hậu Võ Thị Ánh Tuyết đã tài trợ 20 triệu đồng để trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ hoạt động của nhà trường. Cô chia sẻ:

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Trà Giang, vì vậy được trở lại và góp một phần nhỏ cho ngôi trường tuổi thơ là niềm hạnh phúc lớn nhất."

Buổi trao tặng có sự tham dự của bà Võ Thị Thu Đông – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thắng, cùng thầy cô, phụ huynh và đông đảo học sinh.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ quê nhà mà còn thể hiện tấm lòng hướng về nguồn cội, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của Hoa hậu Võ Thị Ánh Tuyết – người con của Quảng Ngãi. Với cô, mỗi chuyến trở về đều là dịp để lan tỏa yêu thương và gìn giữ những giá trị nhân văn giản dị giữa đời thường. 

Xem thêm bình luận