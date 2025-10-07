Bị chấm dứt hợp đồng, nhà thầu thi công Bệnh viện Nhân dân Gia Định 'xin cam kết'

Chủ đầu tư thông báo chấm dứt hợp đồng

Báo Thanh Niên nhiều lần thông tin, dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định đã hơn 5 năm nhưng chưa hoàn thành. Được sự đồng ý của các sở, ngành, BV Nhân dân Gia Định (chủ đầu tư) ngày 12.9 có thông báo chấm dứt hợp đồng đối với Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thành Đô và Công ty cổ phần TPS Thành Phong (gọi tắt là Liên danh).

Nhà thầu cam kết sẽ đưa công trình BV Nhân dân Gia Định hoạt động vào ngày 30.4.2026 ẢNH: DUY TÍNH

Theo đó, chấm dứt gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị (hợp đồng 1703 năm 2020). Chấm dứt hợp đồng số 2809 đối với Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thành Đô gói thầu xây lắp, cung cấp và lắp đặt hệ thống khí sạch, hệ thống chữa cháy tự động FM200, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Nguyên nhân là nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu…

"Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng xây dựng bị chấm dứt, bên nhận thầu phải di chuyển toàn bộ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các tài sản khác thuộc sở hữu của mình ra khỏi công trường. Nếu sau khoảng thời gian này bên nhận thầu chưa thực hiện việc di chuyển thì bên giao thầu có quyền xử lý đối với tài sản này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác", thông báo của BV Nhân dân Gia Định nêu.

Nhà thầu xin cơ hội tiếp tục dự án

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến ngày 19.9, Liên danh có văn bản gửi các sở, ngành, BV Nhân dân Gia Định đề xuất tiếp tục thực hiện hợp đồng xây BV này. Theo đề xuất, Liên danh cho rằng, bằng việc đưa dòng tiền vào dự án (50 tỉ đồng), huy động nhân lực, nhà thầu phụ thi công tiếp tục dự án thời gian qua và chấp nhận cho BV Nhân dân Gia Định (chủ đầu tư) kiểm soát vốn đối ứng, Liên danh nhà thầu khẳng định mong muốn tiếp tục trách nhiệm của mình đối với công trình, chủ đầu tư và các bên.

Liên danh cũng đề xuất "cho cơ hội" được đánh giá lại vào ngày 30.10 tới với những việc mà Liên danh đang thực hiện tại BV. Trong trường hợp đến thời gian này, Liên danh không thực hiện đúng nội dung trình bày thì sẽ chấm dứt hợp đồng thi công với chủ đầu tư ngay lập tức. Theo kế hoạch, Liên danh nhà thầu xác nhận công trình sẽ được đưa vào sử dụng ngày 30.4.2026.

Tiếp đến, ngày 27.9, Liên danh có cam kết về việc triển khai thi công dự án xây BV và báo cáo những công việc đã làm trong tháng 9. Liên danh khẳng định đến 30.4.2026 nếu không bàn giao công trình đưa vào sử dụng thì sẵn sàng bồi thường toàn bộ tổn thất cho các bên.

Dự án xây dựng, thay thế khối điều trị nội trú BV Nhân dân Gia Định do BV này làm chủ đầu tư. Đây là công trình y tế cấp I, nhóm B, công suất 700 giường bệnh. Quy mô công trình chính gồm 2 tầng hầm, 15 tầng nổi (1 trệt, 14 lầu), tổng diện tích sàn xây dựng 50.113 m². Tổng mức đầu tư hơn 761 tỉ đồng (vốn ngân sách 400 tỉ đồng, phần còn lại là vốn vay và vốn quỹ phát triển hoạt động của BV).

Dự án được khởi công ngày 17.3.2020, dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 2 năm xây dựng. Thế nhưng, đến nay đã hơn 5 năm, dự án được Sở Xây dựng TP.HCM gia hạn đến lần 6 (đến hết tháng 10.2025) vì nhà thầu không đủ năng lực. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những tuần qua đã có sự hiện diện của công nhân làm việc tại công trình BV.

Về vụ việc này, lãnh đạo BV Nhân dân Gia Định cho biết, về nguyên tắc, Liên danh có 28 ngày giải trình. Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng Liên danh vẫn được phép tiếp tục thi công.

Cùng với dự án BV Nhân dân Gia Định, BV Trưng Vương và BV Răng hàm mặt TP.HCM cũng đã trễ tiến độ nhiều năm. Theo dự kiến, 2 BV này sẽ đi vào hoạt động trong cuối năm nay.