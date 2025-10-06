Kỳ vọng sớm khởi động dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh tại Thanh Hóa

Sau TP. Hải Phòng với dự án nhiệt điện LNG có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7,4 tỷ USD, tỉnh Thanh Hóa cũng đã có những bước đi quan trọng nhằm triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nhu cầu cấp thiết và lợi thế của Thanh Hóa

Theo văn bản số 16536/UBND-THĐT của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 26.9.2025, tỉnh khẳng định việc đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh là hết sức cấp thiết. Dự án có công suất khoảng 1.500 MW, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần thực hiện cam kết chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Thanh Hóa có những lợi thế đáng kể. Trước hết, Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong những khu kinh tế trọng điểm quốc gia, đã có sẵn hệ thống cảng nước sâu, hạ tầng giao thông và lưới điện truyền tải. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển khí LNG. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng có lợi thế về quỹ đất sạch, đã được rà soát để bố trí diện tích cho dự án mà không phát sinh nhiều chi phí giải phóng mặt bằng.

Dự án đã có đủ các yếu tố thuận lợi để triển khai.

Dự án LNG tại Thanh Hóa được đánh giá có nhiều thuận lợi. Khu kinh tế Nghi Sơn đã có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng cho kết nối cảng nhập LNG và truyền tải điện. Việc tích hợp dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP8) và sự ủng hộ từ chính quyền địa phương sẽ giúp quá trình triển khai rút ngắn đáng kể so với các địa phương khác.

Hơn nữa, Thanh Hóa đã tích cực chủ động báo cáo Thủ tướng, xin ý kiến chỉ đạo từ các Bộ, ngành nhằm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Vai trò của Chính phủ và các cơ chế hỗ trợ

Để dự án có thể sớm được triển khai, cần có sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ và các Bộ, ngành. UBND tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cho phép bổ sung dự án vào danh mục các công trình điện cấp bách. Hướng dẫn cụ thể về thủ tục đầu tư, đấu nối lưới điện và hợp đồng mua bán điện (PPA). Xem xét cơ chế huy động vốn theo hình thức đối tác chiến lược hoặc bảo lãnh Chính phủ trong giai đoạn đầu.

Những đề xuất này phù hợp với định hướng chung của Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời khắc phục những khó khăn thường gặp ở các dự án LNG như chậm tiến độ, thiếu vốn hoặc vướng mắc pháp lý.

Dự án đã có đầy đủ các yếu tố về mặt bằng, tài chính để triển khai.

Đáng chú ý, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX sắp diễn ra, được kỳ vọng sẽ lựa chọn và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mới, tạo thêm quyết tâm và động lực chính trị để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh.

Nghị quyết Đại hội XX dự kiến sẽ xác định rõ định hướng phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, trong đó năng lượng và công nghiệp nặng là trụ cột, qua đó tạo cơ sở chính trị quan trọng để dự án LNG sớm được triển khai.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án điện khí LNG trong cả nước đã bị chậm tiến độ do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, địa phương và Bộ, ngành. Với Thanh Hóa, việc lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan liên quan, là một lợi thế quan trọng để dự án sớm được đưa vào hoạt động.

Khi hoàn thành, Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh sẽ góp phần quan trọng vào việc cung ứng nguồn điện ổn định cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, dự án cũng tạo ra hàng nghìn việc làm mới, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ và logistics tại Thanh Hóa.

Đặc biệt, việc vận hành thành công dự án sẽ khẳng định vai trò của Thanh Hóa như một trung tâm năng lượng mới bên cạnh các địa phương lớn khác như Quảng Ninh, Hải Phòng. Đây cũng sẽ là minh chứng cho hiệu quả của việc kết hợp giữa quyết tâm chính trị, đồng bộ hạ tầng và năng lực điều hành của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng hiện nay.

Cuối cùng, trong bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước đang cực kỳ quan tâm đến phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia với việc ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW thì việc sớm cấp giấy chứng nhận chuyển đổi hình thức đầu tư từ điện than sang điện khí là yêu cầu cực kỳ cấp thiết vì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt từ 15.4 đến thời điểm này vẫn chưa xong thủ tục…