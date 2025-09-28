Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lợi dụng bão số 10, đột nhập nhà hàng trộm két sắt ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/09/2025 10:08 GMT+7

Giữa mưa lớn do bão số 10, nhóm thiếu niên 14 tuổi ở TP.Đà Nẵng đột nhập nhà hàng trộm két sắt lấy đi nhiều tài sản... rồi ném két sắt xuống sông Hàn.

Ngày 28.9, Công an P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm thiếu niên lợi dụng thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 để đột nhập vào một nhà hàng, trộm két sắt chứa tiền và tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27.9, người dân trình báo bị kẻ gian phá khóa, lấy đi két sắt bên trong có 55,53 triệu đồng cùng một điện thoại.

Nhóm thiếu niên liều lĩnh lợi dụng bão số 10 đột nhập nhà hàng trộm két sắt- Ảnh 1.

Nhóm trộm thiếu niên đột nhập nhà hàng giữa lúc mưa lớn để trộm cắp tài sản, đã bị Công an P.Hải Châu bắt giữ

ẢNH: Đ.X

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Hải Châu đã tổ chức lực lượng truy xét, chỉ sau hơn 3 giờ đã xác định và bắt giữ 3 nghi phạm gồm V.T.B, N.B.H, L.H.A.T (cùng 14 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Qua điều tra, nhóm này khai nhận trước đó B. đã trộm một xe máy để làm phương tiện gây án. Rạng sáng 27.9, H. và T. dùng xe máy này chở theo xà beng đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học (P.Hải Châu), cạy phá cửa rồi lấy trộm điện thoại và két sắt.

Nhóm thiếu niên liều lĩnh lợi dụng bão số 10 đột nhập nhà hàng trộm két sắt- Ảnh 2.

Nhóm trộm "rất chuyên nghiệp" chỉ mới 14 tuổi

ẢNH: Đ.X

Sau đó, cả 2 mang đến gầm cầu Sông Hàn, phá két lấy tiền chia nhau, rồi ném két sắt và điện thoại xuống sông Hàn phi tang. Công an đã thu giữ tang vật gồm gần 38 triệu đồng, chiếc xe máy tang vật và một xà beng sắt.

Vụ việc đang được Công an P.Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

trộm két sắt bão số 10 trộm cắp Đột nhập Đà Nẵng két sắt
