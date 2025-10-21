Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đà Nẵng: Nhà trường được quyền cho học sinh nghỉ học để tránh bão Fengshen

Huy Đạt
Huy Đạt
21/10/2025 15:54 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho phép các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm do bão Fengshen (bão số 12), đồng thời khuyến khích dạy học trực tuyến để không gián đoạn chương trình.

Ngày 21.10, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão Fengshen (bão số 12) bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Đà Nẵng: Nhà trường được quyền cho học sinh nghỉ học để tránh bão Fengshen- Ảnh 1.

Trường học ở TP.Đà Nẵng chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm do bão Fengshen

ẢNH: HUY ĐẠT

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh người đứng đầu các trường học, trung tâm giáo dục, chủ tịch UBND các phường, xã được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ngập úng, có cầu cống hoặc công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học căn cứ vào thực tế để linh hoạt điều chỉnh lịch học.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND TP và địa phương về phòng chống bão Fengshen; kiểm tra, chằng chống cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh, gia cố mái nhà, hệ thống điện, tường rào; di chuyển thiết bị, tư liệu dạy học đến nơi cao ráo, khô thoáng; lắp đặt biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di dời người, tài sản khi cần thiết.

Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm

Các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến bão Fengshen, giữ liên lạc qua nhiều kênh để kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh và giáo viên. Khi xảy ra sự cố, nhà trường cần nhanh chóng báo cáo về Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Trong trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT khuyến khích dạy học trực tuyến để không làm gián đoạn chương trình, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Trường miền núi Đà Nẵng ứng phó bão số 10: Giữ an toàn tuyệt đối cho học trò

Trường miền núi Đà Nẵng ứng phó bão số 10: Giữ an toàn tuyệt đối cho học trò

Trước bão số 10, các trường miền núi TP.Đà Nẵng giữ học sinh ở lại nội trú, dự trữ lương thực và bố trí giáo viên túc trực để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khám phá thêm chủ đề

bão Fengshen Nghỉ học học sinh Ngập úng Đà Nẵng
