Thời sự

Đà Nẵng: Tìm người phụ nữ nghi trượt chân rơi xuống sông trước khi mưa lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/10/2025 15:17 GMT+7

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đang 'chạy đua' với thời tiết trước khi mưa lớn do ảnh hưởng bão Fengshen (bão số 12), khẩn trương tổ chức tìm kiếm một phụ nữ, nghi bị trượt chân rơi xuống sông, mất tích trong lúc đi chăn bò.

Chiều 21.10, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích chị P.T.X. (45 tuổi, ở xã Xuân Phú) nghi bị trượt chân rơi xuống sông, mất tích trong lúc đi chăn bò.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị P.T.X đi chăn bò nhưng đến trưa vẫn chưa về nhà. Lo lắng có chuyện không may, người thân cùng hàng xóm đã tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông nơi chị X. thường chăn bò và báo tin cho chính quyền địa phương.

Đà Nẵng: Tìm kiếm người phụ nữ nghi trượt chân rơi xuống sông khi đi chăn bò - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm tung tích chị P.T.X

ẢNH: NGỌC THƠM

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND xã Xuân Phú đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân các thôn lân cận phối hợp tổ chức tìm kiếm. Nhiều phương tiện như ghe, xuồng đã được triển khai rà soát khu vực sông.

Đến 14 giờ ngày 21.10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích chị X.. Hiện nay, thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần nên công tác tìm kiếm trên sông gặp khó khăn.

Công tác tìm kiếm người phụ nữ nghi mất tích vẫn đang được tiến hành tích cực, đồng thời chính quyền địa phương kêu gọi người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu vết hoặc vật dụng liên quan với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân trước khi mưa lớn do bão kéo đến.

rơi xuống sông bão số 12 mất tích Đà Nẵng bão Fengshen
