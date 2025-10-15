Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thiếu tá quân đội và nữ bác sĩ cứu sống nạn nhân đuối nước ở Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/10/2025 12:36 GMT+7

Trong lúc tắm biển ở đặc khu Côn Đảo, bà H. bị sóng cuốn xa và chìm dần. Một thiếu tá quân đội đang gần hiện trường nhanh chóng bơi ra biển đưa bà H. vào bờ, cùng nữ bác sĩ cứu sống nạn nhân.

Ngày 15.10, lãnh đạo Trung tâm y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty bay dịch vụ Hàng không Việt Nam hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân D.T.H (58 tuổi, quê Hải Phòng) đang được theo dõi phù phổi cấp tiến triển về đất liền để tiếp tục điều trị.

Thiếu tá quân đội và nữ bác sĩ cứu sống nạn nhân đuối nước ở Côn Đảo - Ảnh 1.

Bà H. tại Trung tâm y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 14.10, trong lúc cùng nhóm bạn tắm biển ở đặc khu Côn Đảo, bà H. bị sóng cuốn ra xa khỏi bờ và chìm dần. 

Lúc này, thiếu tá Vũ Quang Vạn, là y sĩ đa khoa từng công tác tại Bệnh xá Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 (đặc khu Côn Đảo) và Trung tâm y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo đang tắm biển gần đó nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng bơi ra vị trí bà H. bị nạn để đưa nạn nhân vào bờ.

Thiếu tá quân đội và nữ bác sĩ cứu sống nạn nhân đuối nước ở Côn Đảo - Ảnh 2.

Thiếu tá Vạn và bác sĩ Vy cùng nhau hà hơi thổi ngạt, hồi sức tim phổi cho bà H. tại hiện trường

ẢNH: CTV

Cùng lúc này, bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy, Khoa Khám bệnh của Trung tâm y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo đang ở gần hiện trường, phát hiện vụ việc cũng nhanh chóng đến cùng thiếu tá Vạn hà hơi thổi ngạt, hồi sức tim phổi cho bà H.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên vào ngày 15.10, bác sĩ Nguyễn Hà Thảo Vy cho biết khi đến hiện trường đã nhanh chóng bắt mạch cảnh và mạch quay cho nạn nhân nhưng không thấy mạch.

"Nạn nhân rất nguy kịch, người tím tái, mạch không bắt mạch được. Tôi cùng thiếu tá Vạn triển khai nhanh hồi sức tim phổi tại hiện trường cho nạn nhân. Hơn 3 phút sau thì nạn nhân có dấu hiệu sinh tồn, được mọi người đưa vào trung tâm để cấp cứu", bác sĩ Vy cho hay.

Dù được cứu sống nhưng phổi của bà H. có nhiều nước gây nguy hiểm đến tính mạng nên Trung tâm y tế Quân dân Y đặc khu Côn Đảo đã gửi văn bản đề nghị Công ty bay dịch vụ Hàng không Việt Nam hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị.

