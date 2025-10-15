Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cấp cứu đường không: Chạy đua với tử thần trong đêm

Duy Tính
Duy Tính
15/10/2025 11:25 GMT+7

Chuyến cấp cứu đường không xuyên đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp từ đảo xa về đất liền. Ngay sau đó, bệnh nhân được can thiệp kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 15.10, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, các đơn vị vừa phối hợp thực hiện chuyến cấp cứu đường không đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ở đảo xa về đất liền điều trị thành công.

Theo đó, quân nhân B.Đ.D (56 tuổi, ở Ninh Bình) có tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp, đang điều trị thuốc thường xuyên.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 14.10, quân nhân B.Đ.D xuất hiện đau tức ngực vùng sau xương ức âm ỉ và tăng dần nên được đồng đội đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa) trong tình trạng tỉnh táo, đau ngực, khó thở, vã mồ hôi… Các y bác sĩ đã nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn telemedicine khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175.

Kết quả hội chẩn trực tuyến xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, giờ thứ 4. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng, có nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử, cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.

- Ảnh 1.

Chuyến cấp cứu đường không khẩn cấp đã giữ được "giờ vàng" cứu bệnh nhân

ẢNH: BV

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 do thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng. Trong khi đó, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do thiếu tá, bác sĩ Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ cấp cứu đường không sẵn sàng lên đường.

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 14.10, tổ bay cấp cứu xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đảo Thuyền Chài để vận chuyển bệnh nhân về đất liền. Tổ cấp cứu đường không mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu và đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, đặc biệt có sự tham gia của bác sĩ can thiệp tim mạch.

Lúc 0 giờ 10 phút ngày 15.10, trực thăng EC-225 đã đáp xuống bãi đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175). Bệnh nhân được chuyển về an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Đinh Văn Hồng cho biết: "Tại thời điểm tiếp cận, chúng tôi đánh giá bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển như rối loạn nhịp, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí đột tử. Chúng tôi đã xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định và an toàn trong suốt hành trình. Mặc dù điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và ê kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn tuyệt đối, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 kịp thời".

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị tích cực, nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ biến chứng tim mạch. Bệnh nhân đã được đặt 2 stent mạch vành và hiện tại tình trạng đã ổn định.

