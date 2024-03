Cứu sống nữ sinh 18 tuổi suýt đột tử khi đang tập văn nghệ

Hội chứng QT dài là gì?

Hội chứng QT dài là một chứng rối loạn nhịp tim có thể gây ra nhịp nhanh, tim đập hỗn loạn. Nhịp tim đập nhanh có thể gây ra ngất đột ngột. Trong một số trường hợp, tim có thể thất thường và có thể gây đột tử.

Hội QT dài có thể do bẩm sinh, tức liên quan đến gien do tiền căn gia đình; do sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin, thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch như thuốc hạ cholesterol, thuốc tiểu đường, cũng như một số loại thuốc kháng nấm và chống loạn thần.

Tỷ lệ đột tử hằng năm ở bệnh nhân mắc hội chứng QT dài không triệu chứng, không điều trị là dưới 0,5%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 5% ở bệnh nhân có tiền căn ngất.

Bác sĩ khuyến cáo, gia đình có người mắc hội chứng QT dài thì nên tầm soát như đo điện tim thường xuyên hơn.