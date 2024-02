TP.HCM: Nữ sinh hôn mê sau khi uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, việc sử dụng chất kích thích trên trong thời gian dài dẫn đến loạn thần, khó bỏ được và cai nghiện khá khó khăn. Nếu sử dụng ngộ độc nặng sẽ có triệu chứng co giật, kích động. Nếu mức độ nặng nữa là tổn thương đa cơ quan, có thể suy thận, nhồi máu cơ tim do cơ thắt mạch vành, đột quỵ não do co thắt mạch máu, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Ánh khuyến cáo không nên và không thử các chất kích thích, vừa gây ảnh hưởng sức khỏe, đe dọa tính mạng và gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mỗi năm, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận từ 5 - 7 ca ngộ độc chất kích thích.