Chùm ảnh đặc biệt bãi đỗ trực thăng thứ hai của Bệnh viện Quân y 175

Ngày 13.10, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay, kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường. Đây cũng là bãi đáp trực thăng thứ hai ở Bệnh viện Quân y 175 (bãi đáp đầu tiên tại Viện Chấn thương chỉnh hình 500 giường).

Việc vận hành bãi đáp trực thăng thứ hai, Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân từ vùng biển đảo phía nam của Tổ quốc về điều trị kịp thời khi có lệnh. Điều này tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm ngày đêm bám biển để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bệnh viện đầu tiên sở hữu 2 bãi đáp trực thăng

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370, Binh đoàn 18, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND phường Hạnh Thông Tây… đến dự buổi nghiệm thu.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn đã ghi nhận, biểu dương Bệnh viện Quân y 175 đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của quân đội và cả nước, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu. Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu 2 bãi đáp trực thăng hiện đại.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra bãi đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: ĐỘC LẬP

Thượng tướng nhấn mạnh, việc đưa bãi đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bãi đáp trực thăng không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ mà còn phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu đúng với tinh thần "quân đội chủ động đến với dân" mà Bộ Quốc phòng đề ra. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, hiệp đồng chặt chẽ và tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn bay.

Bệnh viện Quân y 175 phát triển cấp cứu đường không

Trong khoảng thời gian từ 9 - 9 giờ 40, trực thăng của Sư đoàn 370 đã thực hiện bay treo, cất cánh, hạ cánh, tiếp cận bãi đáp, điều phối không lưu và đã bảo đảm an toàn bay theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Kết quả cho thấy các hạng mục kỹ thuật và an toàn hàng không quân sự của bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường đều đạt tiêu chuẩn.

Chuyến bay thử nghiệm và đáp xuống bãi đỗ thành công đầu tiên trên nóc tòa nhà 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: ĐỘC LẬP





Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chúc mừng tổ bay ẢNH: ĐỘC LẬP

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cho biết sau khi bay nghiệm thu thì bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 18 tiếp tục bay huấn luyện với các loại máy bay khác nhau, bay ngày và bay đêm. Sau khi bay huấn luyện xong và được Bộ Quốc phòng cho phép, bãi đáp sẽ chính thức đưa vào sử dụng.

Người đứng đầu Bệnh viện Quân y 175 thông tin, Trung tâm Cấp cứu chấn thương của Bệnh viện Quân y 175 sẽ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115, trong đó có cấp cứu đường không. Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP.HCM đang yêu cầu Bệnh viện Quân y 175 phát triển dịch vụ cấp cứu đường không không chỉ dành cho quân đội, biển đảo mà cả địa điểm vùng xa của TP.HCM, hoặc cần cấp cứu trong "giờ vàng". Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

Nói về vai trò của Bệnh viện Quân y 175 đối với y tế biển đảo, người đứng đầu bệnh viện cho biết đã được giao đầu mối để hội chẩn, xử lý ban đầu với các ca nặng ở đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK và biển đảo Tây Nam. Việc này thời gian qua bệnh viện đã phối hợp làm rất tốt với Cục Cứu hộ - cứu nạn, Cục Quân y, Bộ Tổng tham mưu.

Chuyến bay nghiệm thu đầu tiên thành công ẢNH ĐỘC LẬP

"Khi bệnh viện có đề xuất cần chuyến bay cấp cứu thì hệ thống khởi động, trong vòng từ 1 - 2 giờ thì có thể lên đường. Nhiều trường hợp đã được vận chuyển về đất liền điều trị thành công. Trong 5 năm qua, trung bình mỗi tháng 1 chuyến bay, có khi 2 - 3 chuyến. Như vậy đã có khoảng 100 chuyến bay cấp cứu, vận chuyển khoảng 100 bệnh nhân về tới bệnh viện an toàn", thiếu tướng Trần Quốc Việt thông tin.

Dưới đây là những hình ảnh đặc biệt ấn tượng của chuyến bay, đáp thử nghiệm đầu tiên trên nóc tòa nhà 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175 do PV Báo Thanh Niên ghi nhận:

Trực thăng bay thử nghiệm đáp trên bãi đỗ thứ hai của Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: ĐỘC LẬP

2 tòa nhà với 2 bãi đỗ trực thăng của Bệnh viện Quân y 175 (tổng cộng 1.500 giường) nhìn từ trực thăng ẢNH: MAI THANH HẢI

Tổ bay chuẩn bị đáp xuống bãi đỗ của tòa nhà 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: MAI THANH HẢI

Việc thành công bay, đáp thử nghiệm đã mở ra triển vọng phát triển cấp cứu đường không cho quân và dân phía nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ nay đến năm 2026, Bệnh viện Quân y 175 phát triển mạnh cấp cứu đường không ẢNH: ĐỘC LẬP

Tòa nhà 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175 được xây dựng trên tổng diện tích 21 ha và đã khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 26.5.2025. Bãi đáp trực thăng thứ hai trên tòa nhà 1.000 giường cũng được thiết kế, kết nối trực tiếp với khu cấp cứu và hệ thống phòng mổ hiện đại, nhằm tranh thủ "giờ vàng", rút ngắn thời gian tiếp cận và xử trí bệnh nhân nặng cấp cứu. ẢNH: ĐỘC LẬP



