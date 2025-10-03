Bệnh viện Quân y 175 thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt số 9

Ngày 3.10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu đặc biệt số 9. Bệnh nhân là thiếu tá Đỗ Văn Công (40 tuổi), quân nhân chuyên nghiệp - y sĩ quân y. Người hiến gan là anh ruột của bệnh nhân.

Hôn mê chỉ sau hơn 1 ngày nhập viện

Thiếu tá Công, công tác tại một đơn vị phía nam, nhiều năm chăm sóc sức khỏe bộ đội, gắn bó cùng đồng đội trong công tác và sinh hoạt. Anh có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và điều trị bằng thuốc kháng vi rút.

Hơn một tháng trước, do bận công tác, anh ngừng dùng thuốc khiến bệnh diễn tiến nặng; xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da và được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 16.9.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan bệnh nhân, bilirubin (sắc tố màu vàng cam được tạo ra khi hemoglobin trong hồng cầu bị vỡ ra) tăng cao, chức năng gan suy giảm nhanh.

Cuộc chạy đua ghép gan cứu thiếu tá quân y tại Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BV

Sau 1 ngày, bệnh nhân rơi vào hôn mê gan độ (hội chứng não gan độ IV do nhiễm độc), kèm theo rối loạn đông máu nặng. Hội đồng chuyên môn kết luận đây là suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn, diễn tiến cực nhanh với tiên lượng tử vong rất cao. Giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân là ghép gan khẩn cấp. Và người anh trai (44 tuổi) đã tình nguyện hiến gan cứu em.

Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn tất toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật ngay sau đó.

Ngày 17.9, ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên được huy động từ nhiều chuyên khoa, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện 175 và hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kết quả gan bệnh nhân hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật. Bệnh nhân tỉnh táo sau 24 giờ, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường.

BS chuyên khoa I Nguyễn Văn Mạnh, trưởng kíp ghép gan, chia sẻ: "Tình trạng nhiễm độc não tiến triển rất nhanh và tiên lượng tử vong gần như chắc chắn nếu không được ghép gan kịp thời. Ca ghép này được ví như: cuộc chạy đua với tử thần".

Theo BS Mạnh, khoảnh khắc bệnh nhân tỉnh lại, nắm tay người anh trai - người đã hiến gan sống mình là hình ảnh xúc động, thể hiện tinh thần đồng đội, tình thân ruột thịt và sự tận tâm của người lính - thầy thuốc quân y.

Bệnh nhân đã hồi phục sau ghép gan ẢNH: BV

BS Nguyễn Văn Mạnh thông tin thêm, bệnh não gan do suy gan cấp là một tình trạng rối loạn ý thức từ nhẹ đến hôn mê sâu, gây ra bởi sự tích tụ các chất độc (đặc biệt là amoniac) do gan không còn đủ chức năng để thải độc. Đây là một biến chứng nặng, thường đi kèm với rối loạn đông máu và có nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

BS khuyến cáo, người mắc viêm gan B mạn cần tuyệt đối tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc kháng vi rút. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể gây "bùng phát miễn dịch", dẫn tới suy gan cấp và nguy cơ tử vong cao, đặc biệt với người có gan yếu, xơ gan.

Bệnh viện Quân y 175 trưởng thành trong ghép gan

Đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: "Ca ghép gan cấp cứu số 9 là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 175. Nếu như ở ca ghép gan đầu tiên, đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ tới 15 chuyên gia, thì đến nay số lượng chuyên gia tham gia đã giảm dần, chỉ còn 2 chuyên gia hỗ trợ quan sát. Điều đó cho thấy ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong các ca theo kế hoạch lẫn cấp cứu. Đây cũng là minh chứng cho sự khoa học, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108".

Với ca ghép gan cấp cứu thành công này, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm ghép tạng hàng đầu của quân đội và khu vực phía nam, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng mọi tình huống y tế khẩn cấp.