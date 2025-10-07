TP.HCM: Kích hoạt 'báo động đỏ' cứu cô gái bị xe container tông nguy kịch

Ngày 7.10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết đã tiếp nhận và kích hoạt hệ thống "báo động đỏ", kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhân trẻ bị xe container tông, gây đa chấn thương nặng. Sau gần 25 ngày điều trị, bệnh nhân đã ngồi được và có thể xuất viện.

Trước đó, khuya 13.9, nữ bệnh nhân tên N.T.H (24 tuổi, ở TP.HCM) bị xe container tông. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốc chấn thương kín ở phần ngực - bụng rất nặng: dập phổi phải, vỡ bàng quang và buồng trứng phải, gây xuất huyết ổ bụng.

Bệnh nhân còn bị gãy gai ngang đốt sống L2 - L5, gãy phức tạp khung chậu kiểu "gió thổi".

Các bác sĩ liên chuyên khoa tập trung cứu nữ bệnh nhân trẻ ẢNH: BVCC

Theo đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Giám đốc Viện Chấn thương chỉnh hình, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đây là ca cấp cứu chấn thương phức tạp, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ", huy động lực lượng liên chuyên khoa nỗ lực cứu chữa bệnh nhân.

Ngay trong đêm, ca phẫu thuật của các bác sĩ liên chuyên khoa được triển khai khẩn cấp. Bác sĩ đã thực hiện cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy, ngăn ngừa tổn thương nội tạng, đồng thời khâu bàng quang, bảo vệ hệ tiết niệu và khâu buồng trứng phải.

Sau nhiều giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật đã ngăn chặn được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công và giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Sau 2 tuần điều trị tích cực và sức khỏe ổn định, bệnh nhân được tháo cố định chậu ngoài và phẫu thuật lần hai để nắn chỉnh lại các di lệch. Đến ngày 6.10, bệnh nhân có thể ngồi dậy và chuẩn bị xuất viện về nhà.

Gãy khung chậu kiểu "gió thổi" là gì?

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Quang Khanh, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, cho biết thêm: gãy khung chậu kiểu "gió thổi" là một dạng gãy rất phức tạp, chiếm khoảng 6% các trường hợp gãy khung chậu. Đây là loại gãy do chấn thương năng lượng cao, kết hợp giữa lực nén trước - sau và lực tác động bên, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh đặc trưng như bị gió thổi. Thường tổn thương còn đi kèm gãy xương cùng và tổn thương khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu, gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí đúng cách.

Trong vài năm gần đây, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều trường hợp gãy khung chậu phức tạp, trong đó có một số ca gãy kiểu "gió thổi". Tuy nhiên, với ca bệnh nói trên là một trong những trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân bị đa chấn thương kết hợp nặng mà vẫn được cứu sống và phục hồi tốt, nhờ kích hoạt kịp thời hệ thống "báo động đỏ liên chuyên khoa" cùng năng lực phẫu thuật chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ Viện Chấn thương chỉnh hình.