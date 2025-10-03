Bệnh viện cửa ngõ TP.HCM cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim sau tai nạn giao thông

Ngày 3.10, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thông tin vừa cứu sống một nam bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông.

Trước đó, anh N.ĐT (30 tuổi) được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, tri giác kém, huyết áp tụt, đa chấn thương vùng mặt, ngực và bụng...

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động khẩn cấp nhiều chuyên khoa cùng phối hợp để xử trí. Đây là quy trình phản ứng nhanh, nhằm huy động tối đa nguồn lực để cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông ẢNH: BV

Kết quả siêu âm tim tại phòng cấp cứu cho thấy bệnh nhân có dịch nhiều quanh tim - dấu hiệu nghi ngờ vỡ tim sau chấn thương, một chấn thương rất hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong tức thì. Nhận định nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh nhân được chuyển mổ khẩn.

Ê kíp bác sĩ chuyên Khoa ngoại tiết niệu - lồng ngực do bác sĩ CKII Phạm Đình Hưng làm phẫu thuật chính đã nhanh chóng tiến hành mở ngực. Các bác sĩ phát hiện tâm nhĩ phải có vết rách dài khoảng 2 cm. Máu tràn ra khoang màng tim gây chèn ép tim cấp, tình trạng đe dọa ngưng tim nếu không can thiệp ngay.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác của nhiều kíp: phẫu thuật, gây mê và hồi sức. Sau khi khâu phục hồi vết rách tim, kiểm soát chảy máu và xử trí các tổn thương khác, bệnh nhân được chuyển về Khoa hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt, tỉnh táo và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ. Bệnh viện cho biết nếu tiến triển thuận lợi, bệnh nhân có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo nhận định chuyên môn, vỡ tim sau tai nạn giao thông là một biến chứng hiếm và cực kỳ nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong tại hiện trường rất cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Đa số các trường hợp không qua khỏi do chảy máu ồ ạt trong khoang màng tim, dẫn đến ngưng tim đột ngột.

Trường hợp bệnh nhân N.Đ.T được cứu sống là nhờ phát hiện sớm, siêu âm tim kịp thời và đặc biệt là quy trình "báo động đỏ" được kích hoạt nhanh chóng. Điều này giúp rút ngắn thời gian "vàng" trong cấp cứu, đồng thời huy động được các chuyên khoa cùng phối hợp hiệu quả.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức khuyến cáo người dân cần tuân thủ luật an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách và chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Ngoài ra, nếu xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng gọi cấp cứu để được hỗ trợ kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Theo định hướng của ngành y tế, dưới sự hỗ trợ của các bệnh viện khác, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ có trung tâm chấn thương trong thời gian tới.