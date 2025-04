TP.HCM khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 1.915 tỉ đồng

Ngày 24.4, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) chính thức khánh thành, đi vào hoạt động sau hơn 3 năm xây dựng (từ 15.11.2021). Bệnh viện có vốn đầu tư xây dựng hơn 1.915 tỉ đồng và 1.400 tỉ đồng trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường bệnh.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức mới đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân TP.Thủ Đức và các tỉnh lân cận. Đây cũng là 1 trong 50 công trình, dự án chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Công trình bệnh viện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức xây mới đạt chuẩn quốc tế ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện sẽ có trung tâm chấn thương

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thông tin, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 3.000 ca khám, mổ 45 - 55 ca và trên 600 ca nội trú. Trong đó, 50% bệnh nhân là các tỉnh lân cận.

Định hướng đến năm 2030, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức phát triển tất cả chuyên khoa, trong đó có 2 chuyên khoa sâu. Đó là cấp cứu chấn thương và trở thành trung tâm chấn thương. Thứ hai là phát triển về can thiệp mạch. Hiện mỗi năm bệnh viện can thiệp khoảng 1.000 ca can thiệp mạch máu não, tim, tạng.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức mới sẽ giảm tải cho bệnh viện trung tâm ẢNH: DUY TÍNH

"Sự trợ giúp của 7 bệnh viện chuyên sâu ở trung tâm (đào tạo, lập phòng khám vệ tinh) về nhi, gây mê - hồi sức, tim mạch, ngoại khoa, răng hàm mặt, ung bướu, mắt... là cơ hội giúp chúng tôi tiếp cận và làm chủ kỹ thuật chuyên khoa sâu, rút ngắn thời gian phát triển của bệnh viện", Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, bên cạnh phát triển chuyên môn, bệnh viện còn học về quản lý chất lượng, quản lý trang thiết bị, quản lý tòa nhà mới. Sau đó bệnh viện sẽ phát triển bằng nội lực.

Thành phố đầu tư cho bệnh viện cửa ngõ

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho biết, trong chiến lược chung, gắn với quy hoạch phát triển, thành phố quyết định đầu tư xây dựng các công trình bệnh viện mới ở cửa ngõ. Đó là Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (khánh thành ngày 19.4), Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (dự kiến khánh thành dịp lễ Quốc khánh 2.9.2025).

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, bệnh viện của thành phố được khánh thành, đưa vào sử dụng là niềm vui chung của lãnh đạo và nhân dân thành phố, nhất là nhân dân địa phương thụ hưởng trực tiếp.

Người dân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức mới khám bệnh vào sáng 24.4 ẢNH: DUY TÍNH

"Khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức không chỉ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các phường ở Thủ Đức mà còn các khu vực của Bình Dương", bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Bà đề nghị lãnh đạo bệnh viện có kế hoạch sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Xây dựng quy trình nội bộ để phát huy công năng bệnh viện mới, phục vụ người dân tốt hơn so với trước đây.

Bên cạnh đó, bệnh viện xây dựng đội ngũ y bác sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Sở Y tế TP.HCM đã giao. Ban giám đốc bệnh viện tiếp tục nghiên cứu để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện.

"Giao Sở Y tế và các bệnh viện trung tâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức sớm thành thành trung tâm cấp cứu chấn thương. Giúp giảm tải cho bệnh viện ở trung tâm là nhiệm vụ quan trọng khi thành phố đầu tư cho bệnh viện này", bà Văn Thị Bạch Tuyết chỉ đạo.

Phó giáo sư, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ đưa Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thành bệnh viện chủ lực trong cụm y tế chuyên sâu Thủ Đức. Để làm được việc này, ngoài sự hỗ trợ của ngành y tế, bệnh viện phải phát triển nội lực của mình. Kỳ vọng bệnh viện phát triển, người dân an tâm, tin tưởng khi tới đây và như vậy chắc chắn sẽ giảm tải cho bệnh viện trung tâm.

Trong thời gian tới cuối năm, các đơn vị liên quan sớm mua sắm xong trang thiết bị y tế đề trang bị đồng bộ cho 3 bệnh viện cửa ngõ.