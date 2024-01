Lần đầu huấn luyện can thiệp tim mạch trên tim heo tại Việt Nam

Chiều 17.1, Liên chi hội Tim mạch nhi và tim bẩm sinh TP.HCM tổ chức hội nghị quốc tế bệnh tim cấu trúc và bẩm sinh. Chủ đề của hội nghị là "can thiệp ống động mạch từ A đến Z".



Tại hội nghị, bên cạnh 34 ca can thiệp tim mạch lives trực tiếp từ phòng mổ tại 6 trung tâm trong và ngoài nước truyền đến hội nghị, còn có khóa huấn luyện trực tiếp can thiệp tim mạch trên tim heo. Đây là hình thức huấn luyện y khoa lần đầu tiên ở Việt Nam.

Theo đó, có 25 bác sĩ được thực hành trên tim heo thật, do giáo sư Yen Ho, chuyên gia nổi tiếng thế giới về hình thái học tim mạch của Bệnh viện Royal Brompton (Anh) trực tiếp huấn luyện tại chỗ.

Bác sĩ đang thực hành can thiệp tim mạch trên tim heo thật tại hội nghị DUY YÊN

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 19.1. Trong 3 ngày này, các báo cáo viên trong và ngoài nước sẽ trình bày các báo cáo khoa học và trình diễn những ca can thiệp trực tiếp, tập trung vào những chủ đề quan tâm hiện nay như đóng ống động mạch ở trẻ sơ sinh, sinh non, thay van động mạch phổi qua da.

Bên lề hội nghị, nói về bệnh lý còn ống động mạch trên trẻ em, TS - BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch nhi và tim bẩm sinh TP.HCM, cho biết còn ống động mạch là tình trạng tồn tại ống động mạch ở trẻ sau sinh. Bình thường ống động mạch sẽ tự đóng sau khi trẻ chào đời. Nhưng nếu ống động mạch không đóng lại (trong những tuần lễ đầu sau sinh) thì sẽ gây ra những vấn đề tim mạch cho trẻ và cần được giải quyết.

"Nếu không được điều trị sớm có thể khiến dòng máu chảy bất thường từ các động mạch lớn trong tim. Từ đó làm tăng áp lực trong buồng tim, làm suy yếu tim, nhiễm trùng tim và các biến chứng khác", BS Đỗ Nguyên Tín nói.

Theo ông Tín, nguyên nhân gây còn ống động mạch có thể do sinh non, di truyền hoặc lây nhiễm vi rút rubella khi mẹ mang thai. Trước đây bệnh lý này chủ yếu được điều trị bằng phẫu thuật, nhưng hiện nay bệnh thường được giải quyết bằng can thiệp như qua da…

Ông Tín cho biết thêm, ông đã thực hiện được hơn 20.000 ca phẫu thuật về ống động mạch.

Theo chuyên gia tim mạch Dương Hồng Phước (Bệnh viện nhi đồng Alder Hey, Anh), hội nghị lần này có sự tham gia của hầu hết giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của ngành y khoa tim mạch trên thế giới. Nhờ một phần "tiếng lành đồn xa" về 2 ca thông tim can thiệp bào thai tại Việt Nam vừa qua.