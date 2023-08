TP.HCM: Giáo sư nước ngoài hỗ trợ can thiệp mạch vành cứu bệnh nhân lớn tuổi

Ngày 5.8, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết Giáo sư (GS) Cheng, Trưởng khoa Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Memorial Chang Gung Cao Hùng (Đài Loan) vừa có chuyến công tác tại bệnh viện và đã hỗ trợ can thiệp mạch cứu 2 bệnh nhân tổn thương mạch vành phức tạp.



Trước đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 2 bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý mạch vành phức tạp. Cả hai đều có tiền sử bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và có biểu hiện đau ngực thường xuyên, gây ảnh hưởng lớn trong quá trình sinh hoạt thường ngày.

Kết quả chụp mạch vành ban đầu của 2 bệnh nhân đều ghi nhận có tình trạng hẹp nặng động mạch vành trái và tắc hoàn toàn động mạch vành phải mạn tính.

Giáo sư Cheng hỗ trợ ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức can thiệp mạch cho bệnh nhân BVCC

Theo bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, Trưởng đơn vị Tim mạch can Thiệp, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, với những trường hợp có tổn thương mạch vành phức tạp như 2 bệnh nhân trên thì việc tái thông dòng máu mạch vành bằng phương pháp can thiệp mạch đặt stent, thường sẽ rất khó khăn và có tỷ lệ thành công không cao. Đa số bệnh nhân sẽ phải cần một cuộc phẫu thuật tim hở để tạo các cầu nối nuôi máu cho vùng cơ tim có mạch máu bị hẹp.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm chuyên môn và sự hướng dẫn nhiệt tình của GS Cheng, cùng với việc ứng dụng hiệu quả phương pháp siêu âm nội mạch, ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã lần lượt tiến hành can thiệp nội mạch, đặt stent thành công cho cả 2 bệnh nhân, phục hồi hoàn toàn dòng máu lưu thông trong toàn bộ động mạch vành trái và phải. Các bệnh nhân không cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim hở với nhiều nguy cơ biến chứng liên quan đến phẫu thuật.

Trong ngày làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, GS Cheng đã có bài giảng chuyên sâu về vai trò và hiệu quả của phương pháp siêu âm nội mạch trong can thiệp các trường hợp tổn thương mạch vành phức tạp, đặc biệt là các tổn thương tắc hoàn toàn mạch máu mạn tính.



Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM. Bệnh viện đã triển khai can thiệp tim mạch được 4 năm và đã thực hiện can thiệp đặt stent gần 1.000 ca. Hiện trung bình mỗi tháng bệnh viện can thiệp tim mạch cho 40 - 50 ca, cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp 24/7.

Được biết, Bệnh viện Memorial Chang Gung Cao Hùng là một trong bảy bệnh viện thuộc hệ thống bệnh viện Chang Gung - hệ thống bệnh viện tư nhân phi lợi nhuận lớn nhất Đài Loan hiện nay. GS Cheng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tim mạch và ông đồng thời là thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí tim mạch châu Á và thế giới.