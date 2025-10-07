Bác sĩ khóc nghẹn khi nói về chuyến luân phiên đặc biệt ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 7.10, Sở Y tế TP.HCM sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Tại buổi sơ kết, 7 bác sĩ trẻ luân phiên đợt đầu (từ ngày 3 - 30.9) và 7 đơn vị liên quan được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen.

Bác sĩ nhiều lần dừng phát biểu vì quá xúc động

Chia sẻ sau 1 tháng luân phiên tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, TS-BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) đã nhiều lần rơi nước mắt, nghẹn ngào khi nhắc về những kỷ niệm trong thời gian ngắn ngủi sống và làm việc cùng cùng quân - dân.

TS-BS Huỳnh Giang Châu tâm sự rằng ông và đồng nghiệp đến với đặc khu Côn Đảo bằng tinh thần xung phong và nhiệt huyết của người chiến sĩ áo trắng. Đây là niềm vinh dự và cơ hội được cống hiến. Họ được mang tri thức, kỹ năng và trái tim của người thầy thuốc phục vụ đồng bào, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời cũng là niềm tin và trách nhiệm của lãnh đạo giao phó, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất".

"Chúng tôi mang sứ mệnh thiêng liêng, vượt biển đến với người dân - nơi giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc", TS-BS Huỳnh Giang Châu nói.

TS-BS Huỳnh Giang Châu (bên trái) vẫn chưa hết xúc động sau phần chia sẻ của mình ẢNH: DUY TÍNH

Theo TS-BS Huỳnh Giang Châu, chỉ 1 tháng ngắn ngủi nhưng thực sự đối với các bác sĩ đó là một hành trình đầy cảm xúc. Những ngày đầu đặt chân lên Côn Đảo, từ bỡ ngỡ, điều kiện làm việc thiếu thốn, hạn chế và thời tiết thay đổi đột ngột, bất thường, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo và sự tin yêu của người dân đã tiếp thêm động lực to lớn để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ.

Trong suốt thời gian công tác, các bác sĩ đã khám cho hơn 2.600 lượt bệnh nhân, thực hiện những ca mổ phức tạp ngay tại đặc khu Côn Đảo. Từ phẫu thuật chấn thương đa tạng; nội soi cấp cứu viêm ruột thừa, cắt u buồng trứng, bóc u xơ; đến phẫu thuật kết hợp xương chày và những ca sinh nở của sản phụ có nguy cơ cao. Mỗi ca bệnh xử trí thành công là một niềm vui và bước tiến mới của y tế Côn Đảo.

Bên cạnh đó, các bác sĩ còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, giúp y bác sĩ tại chỗ xử lý cấp cứu, hồi sức và những phẫu thuật cơ bản.

"Từng trang nhật ký công tác đều là những kỷ niệm đáng nhớ và tự hào của người thầy thuốc nơi đảo xa. Điều quý giá mà các bác sĩ nhận được không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn, môi trường làm việc khó khăn, thiếu thốn mà còn là tình người, tình đồng đội và tinh thần đoàn kết", chia sẻ đến đây, TS-BS Huỳnh Giang Châu nghẹn ngào không nói thành lời.

Sau vài giây trấn tĩnh, TS-BS Huỳnh Giang Châu cho rằng mình đã học được tinh thần trân trọng từng ca bệnh, từng nụ cười của bệnh nhân. Đồng thời thấm thía sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ: phục vụ.

TS-BS Huỳnh Giang Châu tin tưởng chương trình luân phiên bác sĩ sẽ trở thành chiến lược bền vững, biểu tượng đẹp gắn kết giữa y tế đất liền và y tế đảo xa, để mọi người dân ở đảo luôn được chăm sóc sức khỏe toàn diện, kịp thời và nhân văn.

Ông cũng lần thứ hai nghẹn ngào khi gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Theo ông, đó là những người luôn tận tụy, kiên cường giữ vững ngọn lửa nghề giữa biển trời.

Và hơn hết, đại diện đoàn bác sĩ luân phiên, TS-BS Huỳnh Giang Châu cảm ơn bà con đặc khu Côn Đảo vì những nụ cười, ánh mắt tin tưởng của họ chính là động lực vô giá đối với đoàn bác sĩ luân phiên. Một lần nữa TS-BS Huỳnh Giang Châu nghẹn ngào kết thúc phần chia sẻ của mình.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên cuối buổi lễ sơ kết, TS-BS Huỳnh Giang Châu nói mình không kìm được xúc động khi nhắc về những kỷ niệm trong thời gian ở đặc khu Côn Đảo. Những giọt nước mắt ấy như chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi các bác sĩ đóng góp một phần công sức của mình để chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi đảo xa.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM PGS-TS Tăng Chí Thượng và 7 bác sĩ chuyên khoa giỏi đợt luân phiên đầu tiên ra đặc khu Côn Đảo ẢNH: DUY TÍNH

Người dân được hưởng kỹ thuật y tế chuyên sâu

Phát biểu tại buổi sơ kết, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa giỏi ra đặc khu Côn Đảo của ngành y tế TP.HCM. Ông đề nghị Sở Y tế TP.HCM, từ kết quả đạt được này, có báo cáo, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách để cấp thẩm quyền ra quyết định, để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và toàn diện.

Sở Y tế cần khẩn trương nghiên cứu, xin ý kiến cấp thẩm quyền, ban hành quy chế tăng cường chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và nguồn nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa ở Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Rà soát Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo còn thiếu gì thì đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư.

Đào tạo nhân lực quản lý cho đặc khu Côn Đảo và các cơ sở 2, cùng nguồn nhân lực tăng cường. Phải xác định cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương, sở ngành và các nhà tài trợ…

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Mai Liên, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 là bác sĩ nữ duy nhất trong đợt luân phiên đầu tiên ra đặc khu Côn Đảo ẢNH: DUY TÍNH

8 bác sĩ luân phiên ra đặc khu Côn Đảo đợt 2 Theo bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, công tác khám chữa bệnh của các bác sĩ luân phiên đầu tiên tăng mạnh so với trước đó. Trước đó, mỗi ngày tại đơn vị chỉ có khoảng 60 lượt khám thì nay đã lên 150 lượt/ngày, có khi đạt 200 lượt. Điều trị nội trú cũng gia tăng. Nhiều ca bệnh sản, nhi, ngoại khoa được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Điều này giúp giảm chuyển tuyến về đất liền, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại đặc khu Côn Đảo. Nhiều ca phẫu thuật thành công khẳng định hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ, mở ra tiền đề để Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp tục phát triển những chuyên khoa sâu trong thời gian tới. Ngày 29.9, đợt 2 luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo gồm 8 người. Ngoài các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, gây mê - hồi sức thì còn có cả bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, nội thần kinh.



