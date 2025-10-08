Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Người đàn ông liên tục đánh điều dưỡng, đòi đốt bệnh viện

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/10/2025 21:45 GMT+7

Người đàn ông được điều dưỡng gọi vào phòng bệnh để bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân. Khi bác sĩ chưa kịp giải thích thì người đàn ông đã dùng tay liên tục đánh điều dưỡng.

Ngày 8.10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.

Người đàn ông đánh điều dưỡng tại bệnh viện Vũng Tàu gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Người đàn ông nghe điện thoại...

ẢNH: BỆNH VIỆN VŨNG TÀU CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7.8, chị T. cùng 3 nữ điều dưỡng là V.T.H.T, T.T.D và B.T.T.H trực điều dưỡng.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, điều dưỡng T.T.D tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.T.S mạch rời rạc, dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Lê bắt đầu hồi sức tim, phổi cho bệnh nhân.

Sau 20 phút hồi sức cho bệnh nhân, thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ Lê cho điều dưỡng mời thân nhân vào phòng để giải thích.

Một lúc sau, thân nhân của bà S. là một người đàn ông đi vào. Theo hình ảnh camera của Bệnh viện Vũng Tàu ghi lại, người đàn ông khi vào bên trong phòng bệnh liên tục nghe điện thoại. 

Trong lúc bác sĩ Lê chưa kịp giải thích về tình trạng bệnh của bệnh nhân thì người đàn ông này dù đang nghe điện thoại nhưng vẫn liên tục dùng tay đánh vào đầu của nữ điều dưỡng N.P.T.A.T.

Người đàn ông đánh điều dưỡng tại bệnh viện Vũng Tàu gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

... sau đó đánh nữ điều dưỡng, nhưng vẫn đang nghe điện thoại

ẢNH: BỆNH VIỆN VŨNG TÀU CUNG CẤP

Trong lúc hành hung, người đàn ông này còn liên tục chửi bới, dùng lời lẽ nhục mạ nhân viên y tế, đòi đốt bệnh viện. Ngay sau đó, Bệnh viện Vũng Tàu đã nhờ đến lực lượng bảo vệ và Công an phường Phước Thắng đưa người đàn ông này ra ngoài.

Một lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu cho biết hiện nay điều dưỡng N.P.T.A.T đang điều trị tại bệnh viện, bản thân đang rất hoang mang, lo sợ.

