Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo

Sáng 29.9, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên họp thứ 2. Ông Nguyễn Văn Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại hội cũng ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ mới.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo và các các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ mới là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội.

Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong phong trào "Bình dân học vụ số".

Đăng ký, tham gia thực hiện ít nhất một công trình, phần việc, thành lập các tổ tư vấn, nhóm tình nguyện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện ngày càng tốt hơn.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đặc khu Côn Đảo cần khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thông qua chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Anh Nhựt, Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Côn Đảo phấn khởi trước những thành tựu, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đặc khu Côn Đảo đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Nhựt đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo tiếp tục quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng xã hội số.

Tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

Trước đó, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 vợ liệt sĩ cùng gia đình đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.