Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/09/2025 10:37 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo đăng ký, tham gia thực hiện ít nhất một công trình, phần việc, thành lập các tổ tư vấn, nhóm tình nguyện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện ngày càng tốt hơn.

Sáng 29.9, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên họp thứ 2. Ông Nguyễn Văn Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại hội cũng ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ mới.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo và các các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ mới là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội.

Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong phong trào "Bình dân học vụ số".

Đăng ký, tham gia thực hiện ít nhất một công trình, phần việc, thành lập các tổ tư vấn, nhóm tình nguyện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân thực hiện ngày càng tốt hơn.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo - Ảnh 3.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đặc khu Côn Đảo cần khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thông qua chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Anh Nhựt, Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Côn Đảo phấn khởi trước những thành tựu, kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đặc khu Côn Đảo đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Nhựt đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu Côn Đảo tiếp tục quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng xã hội số.

Tăng cường hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

Trước đó, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 vợ liệt sĩ cùng gia đình đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Tin liên quan

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khám phá thêm chủ đề

đặc khu côn đảo Giám sát chuyển đổi số chương trình hành động phản biện xã hội phát triển du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận