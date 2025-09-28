Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo

Ngày 28.9, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã dự Đại hội đại biểu Phụ nữ đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ 8 từ phải sang) và ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó bí thư Thường trực đặc khu Côn Đảo tặng hoa Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo cần chú trọng triển khai có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ngay trong mỗi khu phố, chi hội phụ nữ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa, phân công người, rõ việc, có mốc thời gian, lộ trình cụ thể, đảm bảo nghị quyết đại hội được lan tỏa đến tận chi, tổ hội và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng ngày, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại đại hội, anh Lê Tuấn Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ Côn Đảo đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Theo anh Lê Tuấn Anh, các hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục đã hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ cũng như du khách khi đến tham quan, du lịch tại Côn Đảo.

Anh Lê Tuấn Anh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. ẢNH: NGUYỄN LONG

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, điểm nhấn là triển khai mô hình "Giỏ lễ xanh", "Đổi rác lấy quà".

Dự án tái chế chai thủy tinh thành vật liệu xây dựng (gạch) góp phần giảm thiểu rác thải và mang lại lợi ích kinh tế đạt Top 3 cuộc thi Hackathon "Ươm mầm Khởi nghiệp" năm 2024.

Côn Đảo đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo - văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, tầm cỡ khu vực và quốc tế, gắn với phát triển bền vững, anh Lê Tuấn Anh đề nghị tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đặc khu Côn Đảo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, tinh thần yêu nước và gìn giữ cho sự phát triển bền vững và đặc thù của Côn Đảo.

Cụ thể, tổ chức Đoàn cần phát huy lợi thế của Côn Đảo, cần đề ra nhiều mô hình, cách làm đổi mới để ứng dụng chuyển đổi số trong việc kể câu chuyện lịch sử Côn Đảo một cách hấp dẫn hơn.

Thanh thiếu nhi Côn Đảo phải đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường biển và phát huy giá trị lịch sử và trở thành những "đại sứ du lịch", "người kể chuyện" về lịch sử, văn hóa địa phương cho du khách và bạn bè quốc tế.

Gắn vai trò "tiên phong" của thanh niên với định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững của đặc khu. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi số ngành du lịch. Tiên phong trong khởi nghiệp gắn với sản phẩm đặc trưng Côn Đảo, dịch vụ du lịch sinh thái, mô hình du lịch cộng đồng. Tiên phong trong tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường biển, giữ gìn di tích, cảnh quan, để mỗi đoàn viên là một "Đại sứ du lịch xanh Côn Đảo".

Ông Trần Văn Mảng (đứng giữa), Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân đặc khu Côn Đảo ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại diễn biến khác, cùng ngày, ông Trần Văn Mảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM đã tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội Cựu chiến binh đặc khu Côn Đảo cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.