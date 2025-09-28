Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/09/2025 16:52 GMT+7

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đề nghị Ban Chấp hành Hội phụ nữ đặc khu Côn Đảo xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' ngay trong mỗi khu phố, chi hội phụ nữ.

Ngày 28.9, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã dự Đại hội đại biểu Phụ nữ đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo- Ảnh 1.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ 8 từ phải sang) và ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó bí thư Thường trực đặc khu Côn Đảo tặng hoa Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại đại hội, bà Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo cần chú trọng triển khai có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ngay trong mỗi khu phố, chi hội phụ nữ.

Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo- Ảnh 2.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu tại đại hội

ẢNH: NGUYỄN LONG

Hội Phụ nữ đặc khu Côn Đảo cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa, phân công người, rõ việc, có mốc thời gian, lộ trình cụ thể, đảm bảo nghị quyết đại hội được lan tỏa đến tận chi, tổ hội và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng ngày, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại đại hội, anh Lê Tuấn Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ Côn Đảo đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Theo anh Lê Tuấn Anh, các hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục đã hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ cũng như du khách khi đến tham quan, du lịch tại Côn Đảo.

Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo- Ảnh 3.

Anh Lê Tuấn Anh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, điểm nhấn là triển khai mô hình "Giỏ lễ xanh", "Đổi rác lấy quà".

Dự án tái chế chai thủy tinh thành vật liệu xây dựng (gạch) góp phần giảm thiểu rác thải và mang lại lợi ích kinh tế đạt Top 3 cuộc thi Hackathon "Ươm mầm Khởi nghiệp" năm 2024.

Côn Đảo đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo - văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, tầm cỡ khu vực và quốc tế, gắn với phát triển bền vững, anh Lê Tuấn Anh đề nghị tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đặc khu Côn Đảo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, tinh thần yêu nước và gìn giữ cho sự phát triển bền vững và đặc thù của Côn Đảo.

Cụ thể, tổ chức Đoàn cần phát huy lợi thế của Côn Đảo, cần đề ra nhiều mô hình, cách làm đổi mới để ứng dụng chuyển đổi số trong việc kể câu chuyện lịch sử Côn Đảo một cách hấp dẫn hơn.

Thanh thiếu nhi Côn Đảo phải đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường biển và phát huy giá trị lịch sử và trở thành những "đại sứ du lịch", "người kể chuyện" về lịch sử, văn hóa địa phương cho du khách và bạn bè quốc tế.

Gắn vai trò "tiên phong" của thanh niên với định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững của đặc khu. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi số ngành du lịch. Tiên phong trong khởi nghiệp gắn với sản phẩm đặc trưng Côn Đảo, dịch vụ du lịch sinh thái, mô hình du lịch cộng đồng. Tiên phong trong tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường biển, giữ gìn di tích, cảnh quan, để mỗi đoàn viên là một "Đại sứ du lịch xanh Côn Đảo".

Xây dựng 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' trong mỗi chi hội phụ nữ ở Côn Đảo- Ảnh 4.

Ông Trần Văn Mảng (đứng giữa), Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân đặc khu Côn Đảo

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại diễn biến khác, cùng ngày, ông Trần Văn Mảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM đã tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội Cựu chiến binh đặc khu Côn Đảo cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất

Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo đại hội đại biểu lần thứ nhất

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khám phá thêm chủ đề

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh VÕ NGỌC THANH TRÚC Côn Đảo Đặc khu Liên hiệp phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận