Thời sự Dân sinh

Gần 300 quân, dân đặc khu Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn tránh bão số 10

Thanh Lộc
Thanh Lộc
28/09/2025 13:25 GMT+7

Đến 11 giờ ngày 28.9, toàn bộ gần 300 quân và dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã được đưa vào hầm trú ẩn an toàn để ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Trưa 28.9, theo báo cáo từ Đồn biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị), công tác phòng chống bão cơ bản hoàn tất từ cuối giờ sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng đã đưa 9 thuyền cá của ngư dân lên vị trí cao để neo, buộc chắc chắn; đồng thời phối hợp chằng chống hơn 20 ngôi nhà, cơ sở kinh doanh dịch vụ và trụ sở đặc khu hành chính. Đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm, đủ đảm bảo cho bộ đội trong vòng 15 ngày.

Gần 300 quân, dân đặc khu Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn tránh bão số 10- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tàu ngư dân lên đảo Cồn Cỏ

ẢNH: THANH LỘC

Từ sáng, trên đảo bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh trên cấp 8. Lực lượng vũ trang đã huy động 3 tổ công tác với 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ chằng chống và vận động người dân vào nơi trú ẩn. Một số trường hợp đã được cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện 100% quân số trực chiến, duy trì liên lạc thông suốt và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Gần 300 quân, dân đặc khu Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn tránh bão số 10- Ảnh 2.

Người dân trên đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn

ẢNH: THANH LỘC

Gần 300 quân, dân đặc khu Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn tránh bão số 10- Ảnh 3.

Trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu

ẢNH: THANH LỘC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đặc khu Cồn Cỏ, cho biết: “Trên đảo lúc 12 giờ ngày 28.9 đã có gió mạnh cấp 7 - 8, nhưng toàn bộ gần 300 người dân, công nhân và lực lượng vũ trang đều đã vào hầm trú ẩn. Mọi biện pháp cần thiết đã được triển khai, vì ở đảo, nếu xảy ra sự cố thì việc xử lý sẽ khó khăn hơn đất liền”.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Công an xã hỗ trợ đưa hai thai phụ đi sinh

Khoảng 10 giờ ngày 28.9, Công an xã Tà Rụt nhận tin báo về thai phụ Hồ Thị K.Liêu (25 tuổi, ở thôn Tân Đi 3) có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng ngôi thai không thuận, cần được can thiệp y tế gấp. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, chia cắt, phương tiện khó lưu thông. Ngay lập tức, trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng công an xã đã huy động lực lượng, dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa thai phụ đến trung tâm y tế kịp thời.

Cùng thời điểm, một trường hợp khác là thai phụ Hồ Thị Han (25 tuổi, ở thôn Cựp, xã Tà Rụt) cũng xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Trước tình hình đường sá bị ngập, lực lượng công an tiếp tục hỗ trợ đưa thai phụ này đến Bệnh viện khu vực 2 Đakrông để được chăm sóc y tế.

Nhờ sự có mặt kịp thời, hai thai phụ đã được chuyển đến cơ sở y tế an toàn, ổn định sức khỏe, đảm bảo quá trình sinh nở thuận lợi.

