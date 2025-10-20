Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Học sinh ở Gia Lai mất tích, gia đình và nhà trường gấp rút tìm kiếm

Trần Hiếu
Trần Hiếu
20/10/2025 18:15 GMT+7

Học sinh lớp 10 Trần Quỳnh Bảo Như ở Gia Lai mất tích từ sáng 18.10, nhà trường và gia đình phối hợp lực lượng chức năng tích cực truy tìm tung tích học sinh mất tích.

Ngày 20.10, Công an P.Hội Phú (Gia Lai) nhận thông tin báo về việc học sinh mất tích là em Trần Quỳnh Bảo Như (15 tuổi, ở P.Hội Phú). Học sinh này rời khỏi nhà từ 6 giờ ngày 18.10 đến nay vẫn chưa trở về.

Theo gia đình, Như hiện là học sinh lớp Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (P.Chi Lăng, Gia Lai). Khi người nhà liên lạc qua số điện thoại cháu thường dùng, chỉ nghe chuông nhưng không ai bắt máy. Tin nhắn gửi qua Facebook cũng chỉ nhận được phản hồi "sắp về", khiến người thân lo lắng.

Tìm kiếm học sinh mất tích Trần Quỳnh Bảo Như ở Gia Lai: Gia đình lo lắng - Ảnh 1.

Học sinh Trần Quỳnh Bảo Như đi học từ sáng 18.10 đến nay vẫn chưa về nhà

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Trần Đức Đệ, ông nội của Bảo Như, chia sẻ: "Sáng 18.10, cháu đi học như bình thường. Nhưng đến trưa vẫn chưa về, gia đình đi tìm khắp nơi mà không thấy. Chúng tôi đã báo nhà trường, các thầy cô cũng tích cực tham gia tìm kiếm. Nghe cô giáo nói cháu không có dấu hiệu gì bất thường trước đó".

Được biết, Bảo Như sống với ông bà nội từ nhỏ sau khi ba mẹ chia tay. Trong sinh hoạt hàng ngày, cháu ít khi đi đâu xa khỏi Gia Lai, không có xích mích gì với người thân. Việc học sinh mất tích trong tình huống này khiến gia đình vô cùng lo lắng và cho là bất thường.

Gần 18 giờ ngày 20.10, PV Thanh Niên kiểm tra thông tin từ gia đình vẫn chưa phát hiện tung tích Bảo Như. Hiện gia đình vẫn đang phối hợp cùng nhà trường và cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm học sinh mất tích, đồng thời kêu gọi ai biết thông tin liên hệ ngay với Công an P.Hội Phú.

TP.HCM: Công an tìm nữ sinh 'mất tích' ở Q.8

TP.HCM: Công an tìm nữ sinh 'mất tích' ở Q.8

Nữ sinh ở Q.8 (TP.HCM) được gia đình trình báo 'mất tích' đến nay đã gần 1 tuần, công an đang khẩn trương tìm kiếm, điều tra làm rõ.

Xem thêm bình luận