Gia Lai: San ủi trái phép ở khu vực núi Chư A

Qua công tác kiểm tra quy hoạch và quản lý đất đai trên địa bàn P.Hội Phú, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị của phường này đã phát hiện, tại khu vực núi Chư A (đường hẻm Lý Chính Thắng thuộc tổ 4, P.Hội Phú) xảy ra tình trạng người dân tự ý ban gạt đất mở rộng đường lên đỉnh núi. Việc san ủi trái phép này đã được kiểm tra, xử lý khẩn trương.
Quá trình xác minh xác định, ông Phạm Vân Đài là người đại diện các hộ dân đang canh tác tại khu vực này, đã tiến hành ban gạt đường lên đỉnh núi. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đài xuất trình 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 37.968,2 m2 với mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác.
Ông Đài cho biết, từ năm 2014 đến nay, ông mua nhiều thửa đất tại núi Chư A để trồng chuối, cà phê và cây ăn trái. Tuyến đường lên khu canh tác là đường đất dốc, hẹp, cây cối um tùm, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa nên ông thuê xe ban gạt trong phạm vi đất của mình để thuận tiện đi lại.
Qua đối chiếu bản đồ địa chính, đoạn đường này dài khoảng 1 km, rộng trung bình từ 3 - 5 m, là lối đi phục vụ canh tác của người dân quanh núi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc tự ý mở rộng, san gạt đất khi chưa được phép là vi phạm quy định quản lý đất đai nên đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và tăng cường kiểm tra khu vực.
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú (Gia Lai) đã lập biên bản yêu cầu ông Phạm Vân Đài ngừng việc san ủi đường, tiếp tục cử cán bộ chuyên môn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt địa bàn, không để người dân tự ý cải tạo đất tại khu vực núi Chư A.
Theo tìm hiểu, khu vực núi Chư A là nơi diễn tập quân sự, gọi theo thói quen lâu nay của người dân là "trường bắn" của Thành đội Pleiku cũ. Khu vực này có một số người dân canh tác lâu nay. Một số người dân cho biết, họ có liên hệ với cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được do có liên quan đến đất quốc phòng.
Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, cho hay trong thời gian tới, để công tác quản lý đất đai được tốt hơn, sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh, cắm mốc ranh giới đường để người dân không lấn chiếm, đồng thời vận động người dân phát quan bụi rậm, cây xanh dọc 2 bên đường để có lối đi phục vụ việc canh tác nông nghiệp của người dân tốt hơn.
Bình luận (0)