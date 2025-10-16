San ủi trái phép trên núi Cô Tiên: Phê bình cán bộ, công chức

Ngày 16.10, UBND P.Bắc Nha Trang cho biết đã có văn bản phê bình cán bộ, công chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm tại khu vực núi Cô Tiên.

Nhiều công trình mọc lên trên đất rừng thuộc khu vực núi Cô Tiên ẢNH: H.L.

Theo văn bản này, ngày 13.10, UBND P.Bắc Nha Trang nhận được phản ánh của người dân về việc san ủi mặt bằng quy mô lớn, làm đường, có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất, đá - PV) tại khu vực QL1C (khu vực núi Cô Tiên, P.Vĩnh Hòa cũ).

Qua kiểm tra, UBND phường nhận thấy trường hợp vi phạm được người dân phản ánh, đã giao phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, xử lý tại Công văn số 442/UBND-VP ngày 28.7 và Công văn số 684/UBND-VP ngày 6.8.

Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đã có Công văn số 419/KTHTĐT ngày 31.7 và Công văn số 887/KTHTĐT-TTXD ngày 20.8 báo cáo về trường hợp này, trong đó có nội dung: "UBND P.Vĩnh Hòa cũ đã kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định".

Kè đá trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm được dựng lên ngay giữa dốc đèo Rù Rì, thuộc khu vực núi Cô Tiên ẢNH: T.T.

Tuy nhiên cho đến nay, UBND phường chưa nhận được báo cáo về việc khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm nêu trên; đồng thời theo phản ánh của người dân, tại vị trí vi phạm đang tiếp tục xảy ra các hành vi vi phạm về đất đai, khoáng sản.

Yêu cầu rút kinh nghiệm vì để xảy ra vi phạm trên núi Cô Tiên

Qua xem xét, Chủ tịch UBND P.Bắc Nha Trang có ý kiến: phê bình cán bộ, công chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm tại khu vực nêu trên; yêu cầu các cán bộ, công chức liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND P.Bắc Nha Trang yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với các lĩnh vực do phòng phụ trách.

Giao phòng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với công an phường và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản tại khu vực nêu trên, báo cáo về UBND phường trước ngày 20.10.2025; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND phường nếu không kịp thời ngăn chặn, tham mưu xử lý theo quy định.

Khi kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phải đối chiếu hồ sơ địa chính (bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ dã ngoại...) để xác định hành vi vi phạm đúng theo quy định; đồng thời, đính kèm hồ sơ địa chính tại khu vực xử lý vi phạm khi trình hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 14.10, Báo Thanh Niên có bài phản ánh việc có dấu hiệu san ủi đất rừng trên núi Cô Tiên. Đáng nói, việc này đã diễn ra trước đó nhưng đến thời điểm này vẫn diễn ra công khai khi hàng loạt xe cơ giới đã được tập kết lên đây để thực hiện hành vi phá núi...