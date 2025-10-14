Kiểm tra dấu hiệu san ủi trái phép trên núi Cô Tiên - Nha Trang

Núi Cô Tiên, biểu tượng cảnh quan phía bắc TP.Nha Trang (nay thuộc P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), đang xuất hiện nhiều dấu hiệu bị tác động trái phép. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào những ngày trung tuần tháng 10.2025, tại khu vực phía đông đường đèo Rù Rì - cửa ngõ phía bắc thành phố (cũ) - đã có hiện tượng san ủi, làm đường, dựng công trình với quy mô lớn.

Công trình "mọc" giữa rừng trên núi Cô Tiên

Qua phản ánh của người dân, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe cơ giới được đưa lên núi Cô Tiên để san ủi, làm cảnh quan và xây dựng các hạng mục không rõ mục đích. Đáng chú ý, các điểm san gạt nằm sâu vào chân núi, không dễ phát hiện nếu quan sát từ bên ngoài.

Công trình mọc lên trên núi Cô Tiên tại Nha Trang ẢNH: H.L

Ngày 12.10, P.V trực tiếp khảo sát tại khu vực theo phản ánh. Đường dẫn lên núi là tuyến đất tự mở, rộng khoảng 3,5 m, đấu nối tại khúc cua giữa dốc đèo Rù Rì - đoạn cua gắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường này hiện đã bị chặn bằng một cổng sắt kiên cố, treo bảng nội quy, giới hạn việc ra vào. Ghi nhận cho thấy có một số xe cơ giới đang nằm tại các vị trí đã bị san gạt, dấu hiệu hoạt động vẫn còn mới.

Phương tiện cơ giới vẫn ngang nhiên hoạt hoạt động trên núi Cô Tiên ẢNH: H.L.

Từ flycam, PV phát hiện hàng loạt điểm đã được san ủi với diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông, một số nằm ngay giữa khe núi. Nhiều công trình kiên cố đã được dựng lên, trong đó có cả bảng hiệu mang tên doanh nghiệp.

Đất rừng núi Cô Tiên bị xâm phạm

Theo tìm hiểu, phần lớn khu vực này là đất rừng, được giao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, tuyến đường độc đạo dẫn lên núi đi qua đất của ông Trần Huy Hùng (P.Bắc Nha Trang). Ông Hùng cho biết tuyến đường này được người dân "đi nhờ" vì lối cũ bị dự án chặn, và ông đã dựng cổng khóa lại do xảy ra mất cắp thời gian gần đây.

Con đường tự mở lên núi Cô Tiên rất nguy hiểm khi nằm lưng chừng dốc đèo Rù Rì ẢNH: H.L.

Về hiện trạng san gạt, ông Hùng cho rằng phần đất ông sở hữu đã bị khai thác đá từ trước, không có hoạt động mới. "Tôi chỉ làm lại mái taluy để giữ đất, do cao hơn mặt đường nên chính quyền yêu cầu hạ thấp đảm bảo an toàn. Tôi đang khắc phục, vài ngày là xong", ông nói.

Tuy nhiên, ở sâu trong khu vực núi, hình ảnh từ flycam tiếp tục ghi nhận có thêm nhiều công trình được dựng trái phép. Một người dân địa phương cho biết: "Trước đây ở đây từng có cả biệt thự mọc lên trái phép, sau đó bị tháo dỡ. Giờ lại tiếp tục có công trình xây mới, tuy nhỏ hơn nhưng vẫn là xây trên đất rừng".

Bờ taluy bằng đá do ông Hùng xây dựng khá cao so với mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ẢNH: H.L

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Bắc Nha Trang xác nhận đã ghi nhận tình trạng làm mái taluy tại khu vực đèo Rù Rì và đã kiểm tra, yêu cầu khắc phục. "Riêng các dấu hiệu san ủi đất rừng, xây dựng công trình trái phép trên núi Cô Tiên, phường sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm", vị này khẳng định.

Núi Cô Tiên là một trong những điểm đến nổi bật tại Nha Trang, không chỉ mang giá trị du lịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu cho khu vực. Việc san ủi, xây dựng trái phép không chỉ phá vỡ cảnh quan tự nhiên, mà còn gây lo ngại về an toàn địa chất, nguy cơ sạt lở cao.

Tại khu vực dưới chân núi Cô Tiên, vào tháng 11.2018 từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến 4 người trong một gia đình nhà giáo tử nạn và hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. Đến nay, vụ sạt lở vẫn ám ảnh người dân nơi đây.