Thời sự

Miền núi Quảng Trị mưa lớn, nhiều nơi sạt lở, nguy cơ ngập cục bộ

Bá Cường
16/10/2025 12:16 GMT+7

Mưa lớn xảy ra trong hai ngày qua tại vùng núi phía Tây Nam Quảng Trị đã khiến một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều gây nguy cơ ngập cục bộ.

Sáng 16.10, thông tin từ Trạm CSGT Đakrông (Quảng Trị) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan và người dân thu dọn đất đá bị sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn đi qua xã Tà Rụt do ảnh hưởng của mưa lớn.

Miền núi Quảng Trị mưa lớn, nhiều nơi sạt lở, nguy cơ ngập cục bộ- Ảnh 1.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông dọn dẹp đất đá tràn ra đường sau sạt lở

ẢNH: BÁ HOÀNG

Vào sáng nay, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn đi qua xã Tà Rụt đã xuất hiện 2 điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn tràn ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Miền núi Quảng Trị mưa lớn, nhiều nơi sạt lở, nguy cơ ngập cục bộ- Ảnh 2.

Giao thông trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây tạm thời bị ách tắc do sạt lở đất

ẢNH: BÁ HOÀNG

Sau khi nắm được thông tin, các chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Công an xã Tà Rụt phối hợp lực lượng quản lý đường bộ có mặt tại hiện trường để xử lý, dọn dẹp khối lượng đất đá tràn ra đường, điều tiết giao thông để tuyến đường sớm hoạt động trở lại. Trên tuyến đường này hiện cũng đang có một vài nơi xảy ra sạt lở nhỏ, hiện đã được lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo.

Miền núi Quảng Trị mưa lớn, nhiều nơi sạt lở, nguy cơ ngập cục bộ- Ảnh 3.

Thôn Húc Thượng có lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, nguy cơ ngập cục bộ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại xã Khe Sanh, ngầm tràn tại thôn Ván Ri bị ngập nước do mưa lớn xảy ra từ tối qua đến sáng nay, thôn Húc Thượng cũng có lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về chảy siết, có nguy cơ ngập cục bộ, hiện đã di dời 10 hộ với 46 nhân khẩu tại thôn Húc Thượng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

