CSGT Quảng Trị phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 1 tạ pháo, 6.000 viên ma túy

Sáng 16.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông vừa phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy và pháo nổ số lượng lớn.

Hơn 100 kg pháo nổ bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 44 ngày 15.10, trong quá trình tuần tra trên tuyến QL9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BS 74A - 120.xx do B.Q.H (ở P.Nam Đông Hà) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô có 18 hộp pháo nổ loại 49 ống, 40 hộp pháo nổ loại 36 ống, 16 hộp pháo nổ loại 9 ống với tổng trọng lượng 111 kg.

H. cùng số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 6.10, trên tuyến QL9 đoạn đi qua Làng Vây (xã Lao Bảo), tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông nhận tin báo về một trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai truy xét và bắt giữ L.Đ.H (37 tuổi, ở Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện tại, toàn bộ số tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.