Sức khỏe

Cứu cụ ông 72 tuổi bất ngờ ngừng tim tại sảnh bệnh viện

Thanh Lộc
Thanh Lộc
15/10/2025 14:26 GMT+7

Một cụ ông 72 tuổi ở Quảng Trị đưa người nhà đi khám mắt, bất ngờ ngừng tim tại sảnh bệnh viện đã may mắn được cứu sống.

Sáng 15.10, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị cho hay đơn vị vừa khen thưởng cho một điều dưỡng thuộc khoa Khám bệnh của đơn vị, vì đã có hành động kịp thởi phát hiện và xử trí tình huống ngừng tim cho một trường hợp là người nhà bệnh nhân. 

Cứu cụ ông 72 tuổi bất ngờ ngừng tim tại sảnh bệnh viện- Ảnh 1.

Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị, bác sĩ CKII Bùi Thị Vân Anh (trái) trao thưởng động viên nữ điều dưỡng Lê Thị Thu Hà

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 41 phút ngày 14.10, ông N.T.K (72 tuổi, trú P.Đông Hà, Quảng Trị) đưa người nhà đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị. Thời điểm trên, khi đang ngồi chờ tại sảnh bệnh viện, ông K. bất ngờ bị ngừng tim và ngã ra sàn. 

Trong lúc làm thủ tục cho các bệnh nhân vào khám, điều dưỡng Lê Thị Thu Hà phát hiện bất thường đã nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp, đồng thời, phối hợp cùng các nhân viên y tế của Khoa Khám bệnh triển khai cấp cứu ban đầu bằng việc hồi sức tim phổi - CPR. 

Nhờ các nhân viên y tế phản xạ nhanh, kỹ năng vững và có tinh thần trách nhiệm cao, ngay sau đó, ông K. đã được cấp cứu kịp thời, ổn định trước khi chuyển đến đơn vị hồi sức chuyên sâu tại một bệnh viện đa khoa. Được biết, ông K. có tiền sử đột quỵ thoáng qua 2 lần trước đó. 

Cứu cụ ông 72 tuổi bất ngờ ngừng tim tại sảnh bệnh viện- Ảnh 2.

Tình huống ứng cứu của nhân viên y tế khu cụ ông ngã quỵ tại sảnh

ẢNH: THANH LỘC

Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị, bác sĩ CKII Bùi Thị Vân Anh cho biết, để ghi nhận tinh thần tận tâm, phản ứng chuyên nghiệp và hành động kịp thời cứu người của điều dưỡng Lê Thị Thu Hà, đơn vị đã quyết định khen thưởng đột xuất. 

ngừng tim Đột quỵ cứu sống
