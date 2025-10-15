Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do xuất huyết não kèm thuyên tắc phổi

Lê Cầm
Lê Cầm
15/10/2025 11:57 GMT+7

Nam bệnh nhân (58 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc', xuất huyết não kèm thuyên tắc phổi cấp - hai tình trạng cấp cứu nguy kịch có thể gây tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

Khai thác bệnh sử được biết trước đó, bệnh nhân bị xuất huyết não do tăng huyết áp, liệt nửa người và phải nằm bất động tại nhà 2-3 ngày. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc tế City trong tình trạng yếu liệt, được điều trị ổn định tại Khoa Nội thần kinh.

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, bệnh nhân đột ngột khó thở, đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp và sốc tim, tụt huyết áp - tình huống cực kỳ nguy hiểm. Bệnh nhân được đặt nội khí quản cấp cứu và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Thách thức sống còn: Xuất huyết não - thuyên tắc phổi cấp cùng lúc

Ngày 15.10, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Nhôm, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị thuyên tắc phổi cấp nặng - do nhiều cục máu đông hình thành ở chi dưới trong thời gian nằm bất động, di chuyển lên động mạch phổi gây tắc nghẽn gần như toàn bộ dòng máu lên hai động mạch...

Đây là tình huống y khoa rất trầm trọng và khó điều trị, vì bệnh nhân vừa mới xuất huyết não với khối máu tụ lớn khiến các bác sĩ không thể dùng thuốc tiêu sợi huyết hay thuốc chống đông do nguy cơ chảy máu não nặng thêm. Trong khi đó, tình trạng thuyên tắc phổi cấp có thể gây ngừng tim và tử vong tức thì, cần sử dụng tiêu sợi huyết hoặc kết hợp tái thông mạch máu tức thời.

Giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch do xuất huyết não kèm thuyên tắc phổi - Ảnh 1.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp

ẢNH: P.M

Can thiệp hút huyết khối bằng hệ thống DSA

Trước tình huống sinh tử, cuộc hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa được tiến hành ngay trong đêm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tuyến (Khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu) cho biết, sau khi đánh giá toàn diện, ê kíp thống nhất không dùng thuốc tiêu sợi huyết mà can thiệp hút huyết khối qua hệ thống DSA và đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới sau đó - lựa chọn tối ưu duy nhất giúp cứu sống người bệnh mà vẫn kiểm soát được nguy cơ tái xuất huyết não.

Một ống thông chuyên dụng được đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Hình ảnh chụp mạch cho thấy nhiều cục máu đông lớn gây tắc nghẽn nhánh chính động mạch phổi phải. Các bác sĩ tiến hành hút và lấy bỏ toàn bộ huyết khối, khôi phục lưu thông máu về phổi.

Ngay sau khi tái thông mạch phổi, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện, tim phổi hoạt động ổn định trở lại. Sau 3 ngày, bệnh nhân rút được nội khí quản, tự thở và vận động nhẹ nhàng, tiến triển tốt cả về thần kinh lẫn hô hấp - một kết quả thật ngoạn mục cho trường hợp nguy cấp này.

