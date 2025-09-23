Người đàn ông bất ngờ đau đầu dữ dội, ngã quỵ do xuất huyết não

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy ông bị xuất huyết não bán cầu phải, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM để can thiệp.

Ngày 23.9, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Hoàng Vũ (Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM) cho biết khi nhập viện, bệnh nhân có huyết áp cao 153/94 mmHg, cơ lực tay trái chỉ còn 2/5, chân trái 3/5, tri giác giảm dần. Hình ảnh chụp chiếu cho thấy khối máu tụ trong não phải khoảng 6 cm, gây phù não, chèn ép não thất bên phải, đẩy đường giữa sang trái 4 mm, rất nguy kịch.

"Cần phẫu thuật gấp để loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép đồng thời chấm dứt vòng xoáy viêm độc tính gây phù não và mở rộng vùng tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành", bác sĩ Vũ cho hay.

Phẫu thuật não xâm lấn ít tối thiểu cứu người bệnh đột quỵ xuất huyết não

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định phẫu thuật lấy máu tụ cho bệnh nhân bằng kỹ thuật phẫu thuật não xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Ca mổ bắt đầu bằng một đường rạch nhỏ trên da đầu.

Một "lỗ khóa" nhỏ khoảng 2 cm trên hộp sọ được mở bằng khoan mài cao tốc, ống chuyên dụng được đưa vào sâu trong não, chọn lọc theo các rãnh tự nhiên, nhẹ nhàng tách mô não sang hai bên để tạo hành lang an toàn tiến sâu đến khối máu tụ mà không làm tổn thương mô lành. Dưới kính vi phẫu, ê kíp xác định chính xác vị trí khối máu tụ, quan sát rõ từng chi tiết mạch máu nhỏ, bóc tách và hút bỏ khối máu tụ.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: T.A

Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, không cần nằm phòng hồi sức, vết mổ khô sạch.

Ba ngày sau, bệnh nhân hồi tỉnh tốt, tri giác cải thiện, vận động chân dần phục hồi. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ do xuất huyết não đã được lấy sạch, não thất chỉ còn ép nhẹ, đường giữa trở lại bình thường. Trong quá trình hậu phẫu, bác sĩ theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh hiệu, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tái xuất huyết. Sau khi được tầm soát, điều trị ổn định bệnh nền và các yếu tố nguy cơ đột quỵ, bệnh nhân xuất viện và tiếp tục phục hồi chức năng với bài tập thiết kế riêng.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu… cần khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như yếu liệt, nói khó, méo miệng, đau đầu dữ dội… cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên môn cấp cứu đột quỵ để được can thiệp kịp thời.