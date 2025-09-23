Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông bất ngờ đau đầu dữ dội, ngã quỵ do xuất huyết não

Lê Cầm
Lê Cầm
23/09/2025 10:00 GMT+7

Ông N. (53 tuổi) bất ngờ đau đầu dữ dội rồi ngã quỵ xuống sàn, yếu liệt nửa người trái, nói ngọng, được người nhà đưa vào một bệnh viện cấp cứu.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy ông bị xuất huyết não bán cầu phải, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM để can thiệp.

Ngày 23.9, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Hoàng Vũ (Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM) cho biết khi nhập viện, bệnh nhân có huyết áp cao 153/94 mmHg, cơ lực tay trái chỉ còn 2/5, chân trái 3/5, tri giác giảm dần. Hình ảnh chụp chiếu cho thấy khối máu tụ trong não phải khoảng 6 cm, gây phù não, chèn ép não thất bên phải, đẩy đường giữa sang trái 4 mm, rất nguy kịch.

"Cần phẫu thuật gấp để loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép đồng thời chấm dứt vòng xoáy viêm độc tính gây phù não và mở rộng vùng tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành", bác sĩ Vũ cho hay.

Phẫu thuật não xâm lấn ít tối thiểu cứu người bệnh đột quỵ xuất huyết não

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định phẫu thuật lấy máu tụ cho bệnh nhân bằng kỹ thuật phẫu thuật não xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Ca mổ bắt đầu bằng một đường rạch nhỏ trên da đầu.

Một "lỗ khóa" nhỏ khoảng 2 cm trên hộp sọ được mở bằng khoan mài cao tốc, ống chuyên dụng được đưa vào sâu trong não, chọn lọc theo các rãnh tự nhiên, nhẹ nhàng tách mô não sang hai bên để tạo hành lang an toàn tiến sâu đến khối máu tụ mà không làm tổn thương mô lành. Dưới kính vi phẫu, ê kíp xác định chính xác vị trí khối máu tụ, quan sát rõ từng chi tiết mạch máu nhỏ, bóc tách và hút bỏ khối máu tụ.

Người đàn ông đau đầu dữ dội, ngã quỵ vì xuất huyết não - Ảnh 1.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: T.A

Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo, không cần nằm phòng hồi sức, vết mổ khô sạch. 

Ba ngày sau, bệnh nhân hồi tỉnh tốt, tri giác cải thiện, vận động chân dần phục hồi. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ do xuất huyết não đã được lấy sạch, não thất chỉ còn ép nhẹ, đường giữa trở lại bình thường. Trong quá trình hậu phẫu, bác sĩ theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh hiệu, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tái xuất huyết. Sau khi được tầm soát, điều trị ổn định bệnh nền và các yếu tố nguy cơ đột quỵ, bệnh nhân xuất viện và tiếp tục phục hồi chức năng với bài tập thiết kế riêng.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu… cần khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như yếu liệt, nói khó, méo miệng, đau đầu dữ dội… cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên môn cấp cứu đột quỵ để được can thiệp kịp thời.

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân 3 lần hôn mê vì xuất huyết não

Cứu sống bệnh nhân 3 lần hôn mê vì xuất huyết não

Bệnh nhân lên cơn co giật, hôn mê 3 lần do vỡ túi phình mạch máu não vừa được can thiệp DSA cấp cứu đặt 4 coil cầm máu thành công.

Cứu sống bệnh nhi 10 tuổi bị xuất huyết não

Mùa lạnh: Bác sĩ cảnh báo gia tăng đột quỵ xuất huyết não

Khám phá thêm chủ đề

xuất huyết não phù não máu tụ Tăng huyết áp cứu sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận