Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng trong vụ án Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris

Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh". Vụ việc bắt nguồn từ cái chết của chị P.T.T.D (32 tuổi) sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Các đối tượng (từ trái qua) Quyên, Nhiên, Nguyên, Dương, Dũng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, ngày 28.5, chị D. đến bệnh viện trên để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Ê kíp phẫu thuật gồm 5 người trên được bố trí thực hiện ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. xuất hiện dấu hiệu suy tuần hoàn, suy hô hấp. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất nhưng không qua khỏi.

Quá trình xác minh cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng trong ê kíp phẫu thuật. Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên, dù là bác sĩ và điều dưỡng, nhưng không đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris. Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và cũng không được đăng ký hành nghề tại đây. Những vi phạm này được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của chị D.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong hoạt động thẩm mỹ tại các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.