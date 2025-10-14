Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng trong vụ án Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris

Ngọc Lê - Trần Kha
14/10/2025 16:53 GMT+7

Công an TP.HCM khởi tố 5 bị can (trong đó có bác sĩ, điều dưỡng) liên quan vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris, do vi phạm quy định khám chữa bệnh.

Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh". Vụ việc bắt nguồn từ cái chết của chị P.T.T.D (32 tuổi) sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng trong vụ án Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris- Ảnh 1.

Các đối tượng (từ trái qua) Quyên, Nhiên, Nguyên, Dương, Dũng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, ngày 28.5, chị D. đến bệnh viện trên để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Ê kíp phẫu thuật gồm 5 người trên được bố trí thực hiện ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. xuất hiện dấu hiệu suy tuần hoàn, suy hô hấp. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thống Nhất nhưng không qua khỏi.

Quá trình xác minh cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng trong ê kíp phẫu thuật. Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên, dù là bác sĩ và điều dưỡng, nhưng không đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris. Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và cũng không được đăng ký hành nghề tại đây. Những vi phạm này được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của chị D.

Vụ án tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris: Bắt giam bác sĩ, điều dưỡng

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân. 

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong hoạt động thẩm mỹ tại các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Tin liên quan

Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng

Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám thẩm mỹ với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Nhiều cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, nhiều cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện thẩm mỹ phẫu thuật cấp cứu Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận