Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người nước ngoài nhập viện nguy kịch, bác sĩ Việt Nam căng mình mổ cấp cứu

Duy Tính
Duy Tính
10/10/2025 14:22 GMT+7

Người phụ nữ 21 tuổi, quốc tịch Campuchia bị xe tải tông, chấn thương nặng, được chuyển sang Việt Nam cấp cứu. Bệnh viện huy động bác sĩ mổ cấp cứu, truyền rất nhiều máu mới giữ được tính mạng cho bệnh nhân.

Ngày 10.10, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu và mổ cấp cứu, cứu sống nữ bệnh nhân T.L.N (21 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 8.10, chị T.L.N đang đi bộ thì bị xe tải tông trúng, gây đa chấn thương nghiêm trọng với vết thương thấu bụng. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu gấp từ Campuchia đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh (CT-Scanner) cho thấy bệnh nhân bị gãy khung chậu, gãy ổ cối 2 bên, lóc da ngầm toàn bộ vùng 1/2 bụng dưới và vùng mông, vỡ lách và thận. Bệnh nhân còn bị tràn dịch màng phổi 2 bên, dọa sốc do đau và mất nhiều máu, suy thận cấp. Lúc này, mạch bệnh nhân rất nhanh.

Người nước ngoài nhập viện nguy kịch, bác sĩ căng mình mổ cấp cứu - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân trẻ người Campuchia bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông và đã được bác sĩ Việt Nam mổ cấp cứu thành công

ẢNH: BV

Bệnh viện đã huy động ê kíp bác sĩ gây mê hồi sức, ngoại tổng quát để mổ cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi 2 bên. Mổ nội soi thám sát ổ bụng, cầm máu, đặt dẫn lưu ổ bụng để theo dõi dịch ổ bụng và hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh nhân được cố định khung chậu để tránh mất máu sau khi tình trạng ổn định. Ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.

Sau mổ cấp cứu 1 ngày, tình trạng bệnh nhân tốt, tỉnh táo, hô hấp đã trở về bình thường. Bệnh nhân được rút nội khí quản và tự thở, có thể cử động tay chân nhẹ. Hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục bù dịch, sử dụng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, phòng ngừa bội nhiễm, giảm đau, xử lý tràn dịch màng phổi.

Bác sĩ chuyên khoa I Trương Văn Tài, Khoa Chấn thương chỉnh hình và vi phẫu (Bệnh viện Quốc tế Minh Anh) - người trực tiếp mổ cấp cứu bệnh nhân, cho biết vấn đề khó nhất của ca mổ là tình trạng gãy trật khớp vùng chậu và gãy ổ cối 2 bên. Với gãy ổ cối, các bác sĩ đã đặt nẹp bắt cầu. Riêng khớp khung chậu do nằm sâu và nằm phía sau tiểu khung, bắt buộc phải mổ dọc cánh chậu, đi ra phía sau ruột, bàng quang, phần đại tràng và sau phúc mạc. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm và bệnh viện phải có đủ các phương tiện, dụng cụ chuyên biệt mới có thể xử lý được.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Mai Khôi, Trưởng khoa Gây mê - hồi sức, cho biết thêm: trong ca mổ cấp cứu, bệnh nhân bị mất máu khá nhiều. Vì vậy, bác sĩ phải truyền tổng cộng 20 đơn vị máu và chế phẩm các loại để cứu bệnh nhân.

Bác sĩ Mai Khôi thông tin thêm, gần như ngày nào Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cũng tiếp nhận nhiều ca tai nạn giao thông. Trong đó có ca nội chấn thương, bệnh nhân không có những biểu hiện chảy máu ồ ạt nên đôi khi chủ quan bỏ qua, và khi đến bệnh viện thì đã trong tình trạng trở nặng. Thực tế, những dấu hiệu tưởng như đơn giản như đau đầu, đau ngực, khó thở, đau bụng… có thể là biểu hiện của tình trạng tổn thương nặng và có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Tin liên quan

Bệnh viện cửa ngõ TP.HCM cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim sau tai nạn giao thông

Bệnh viện cửa ngõ TP.HCM cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim sau tai nạn giao thông

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức TP.HCM kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống nam bệnh nhân vỡ tim nguy kịch do tai nạn giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

cấp cứu Mổ cấp cứu Bệnh viện quốc tế Minh Anh gãy ổ cối Mất máu CT Scanner
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận