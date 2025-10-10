Người nước ngoài nhập viện nguy kịch, bác sĩ Việt Nam căng mình mổ cấp cứu

Ngày 10.10, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu và mổ cấp cứu, cứu sống nữ bệnh nhân T.L.N (21 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 8.10, chị T.L.N đang đi bộ thì bị xe tải tông trúng, gây đa chấn thương nghiêm trọng với vết thương thấu bụng. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu gấp từ Campuchia đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh (CT-Scanner) cho thấy bệnh nhân bị gãy khung chậu, gãy ổ cối 2 bên, lóc da ngầm toàn bộ vùng 1/2 bụng dưới và vùng mông, vỡ lách và thận. Bệnh nhân còn bị tràn dịch màng phổi 2 bên, dọa sốc do đau và mất nhiều máu, suy thận cấp. Lúc này, mạch bệnh nhân rất nhanh.

Nữ bệnh nhân trẻ người Campuchia bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông và đã được bác sĩ Việt Nam mổ cấp cứu thành công ẢNH: BV

Bệnh viện đã huy động ê kíp bác sĩ gây mê hồi sức, ngoại tổng quát để mổ cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi 2 bên. Mổ nội soi thám sát ổ bụng, cầm máu, đặt dẫn lưu ổ bụng để theo dõi dịch ổ bụng và hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh nhân được cố định khung chậu để tránh mất máu sau khi tình trạng ổn định. Ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.

Sau mổ cấp cứu 1 ngày, tình trạng bệnh nhân tốt, tỉnh táo, hô hấp đã trở về bình thường. Bệnh nhân được rút nội khí quản và tự thở, có thể cử động tay chân nhẹ. Hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục bù dịch, sử dụng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, phòng ngừa bội nhiễm, giảm đau, xử lý tràn dịch màng phổi.

Bác sĩ chuyên khoa I Trương Văn Tài, Khoa Chấn thương chỉnh hình và vi phẫu (Bệnh viện Quốc tế Minh Anh) - người trực tiếp mổ cấp cứu bệnh nhân, cho biết vấn đề khó nhất của ca mổ là tình trạng gãy trật khớp vùng chậu và gãy ổ cối 2 bên. Với gãy ổ cối, các bác sĩ đã đặt nẹp bắt cầu. Riêng khớp khung chậu do nằm sâu và nằm phía sau tiểu khung, bắt buộc phải mổ dọc cánh chậu, đi ra phía sau ruột, bàng quang, phần đại tràng và sau phúc mạc. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm và bệnh viện phải có đủ các phương tiện, dụng cụ chuyên biệt mới có thể xử lý được.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Mai Khôi, Trưởng khoa Gây mê - hồi sức, cho biết thêm: trong ca mổ cấp cứu, bệnh nhân bị mất máu khá nhiều. Vì vậy, bác sĩ phải truyền tổng cộng 20 đơn vị máu và chế phẩm các loại để cứu bệnh nhân.

Bác sĩ Mai Khôi thông tin thêm, gần như ngày nào Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cũng tiếp nhận nhiều ca tai nạn giao thông. Trong đó có ca nội chấn thương, bệnh nhân không có những biểu hiện chảy máu ồ ạt nên đôi khi chủ quan bỏ qua, và khi đến bệnh viện thì đã trong tình trạng trở nặng. Thực tế, những dấu hiệu tưởng như đơn giản như đau đầu, đau ngực, khó thở, đau bụng… có thể là biểu hiện của tình trạng tổn thương nặng và có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.