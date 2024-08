Suýt mất mạng vì uống thuốc phá thai theo hướng dẫn của 'bác sĩ Google'

Ngày 30.8, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận và mổ cứu nữ bệnh nhân N.T.T.M (20 tuổi, ở Nam Định) vì nguy kịch sau khi tự

tại nhà theo hướng dẫn của "bác sĩ Google".

Theo lời kể của nữ bệnh nhân, bệnh nhân đã có 2 con và đều sinh mổ. Do hoàn cảnh khó khăn nên bệnh nhân rời quê vào Đồng Nai làm việc, nhưng không biết mình đã có thai. Khi bụng to lên, bệnh nhân đi khám bác sĩ tư và mới biết có bầu 20 tuần. Do không thể một mình dưỡng thai và sinh con được và cũng không có điều kiện để đến bệnh viện giải quyết thai nên bệnh nhân lên mạng tìm kiếm thông tin trên Google và thấy có quảng cáo về việc phá thai tại nhà.

Khi gặp vấn đề về sức khỏe, người dân cần đến bác sĩ, bệnh viện để kiểm tra xử lý, không nên xử lý theo "bác sĩ Google" DUY TÍNH

Ngày 10.8, bệnh nhân chốt đơn và thuốc được chuyển đến với hướng dẫn 2 viên đặt và 10 viên uống cùng 1 lúc để phá thai. Sau một đêm, bệnh nhân đau bụng dữ dội, sáng hôm sau thai nhi được tống xuất ra ngoài và đồng thời máu ra xối xả. Bệnh nhân ngất xỉu trong nhà vệ sinh 2 lần nhưng không có ai phát hiện giúp đỡ, bệnh nhân tự mình bò ra giường. Những ngày sau đó, bệnh nhân bắt đầu thấy người sốt, ớn lạnh từng cơn, bụng đau ngày càng nhiều hơn, máu vẫn tiếp tục ra ở âm đạo.

Sau khi tự phát thai 2 tuần và cầm cự tại nhà, thấy mình không thể chịu nổi được nữa nên bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, cùng với hoàn cảnh không có người thân và cũng không có tiền.

Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là theo dõi nhiễm trùng huyết, áp xe vùng chậu, thiếu máu nặng nghi ngờ nứt vết mổ cơ tử cung sau phá thai to ngoại viện. Bệnh nhân được cấp cứu truyền 2 đơn vị máu, truyền dịch, truyền kháng sinh và chuyển viện đến Bệnh viện Từ Dũ ngày 24.8.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sau khi khám hội chẩn xong, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức, xét nghiệm tiền phẫu và lên kế hoạch phẫu thuật. Vì bệnh nhân không có người thân đi cùng nên bệnh viện phải lập một hội đồng bao gồm bác sĩ trưởng phó ca trực, trực điều dưỡng trưởng, bác sĩ điều trị, hộ sinh chăm sóc và bảo vệ cùng ký vào biên bản để xác nhận vụ việc.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu. Kết quả trong ổ bụng bệnh nhân có hơn 100ml mủ đục, mạc nối lớn và đại tràng dính vào tử cung với nhiều giả mạc. Sau khi gỡ dính, các bác sĩ thấy tử cung bệnh nhân có vết rách ngang 5 cm và vết rách xuống 3 cm ngay vị trí vết mổ. Vùng hố chậu trái có khối áp xe to, đại tràng sigma và mạc nối dính thành một khối và dính vào thành bụng. Bác sĩ cắt tử cung, gỡ các khối dính, rửa sạch bụng, lấy hết giả mạc.

Sau 5 ngày mổ, bệnh nhân hết sốt, ăn uống khá hơn, vận động đi lại nhiều hơn, hết thiếu máu, giảm nhiễm trùng...

Toàn bộ quá trình vệ sinh, sinh hoạt, viện phí của bệnh nhân đều được Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ khuyến cáo, người dân, nhất là các bạn trẻ không nên tự ý xử lý những vấn đề liên quan đến sức khỏe (như trường hợp phá thai ở trên) theo các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.