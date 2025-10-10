Lần đầu phẫu thuật ca chấn thương hàm mặt tại Côn Đảo

Ngày 10.10, đoàn công tác của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, do tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Văn Dương, Phó trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, làm phẫu thuật viên chính đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị chấn thương hàm mặt tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.
Trước đó, vào ngày 6.10, bệnh nhân V.Đ.Q (39 tuổi, ở đặc khu Côn Đảo) bị tai nạn làm gãy xương ở vùng mặt. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt Hùng, đang làm nhiệm vụ luân phiên tại Côn Đảo thăm khám và sơ cứu ban đầu.
Tiếp sau đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đã tổ chức hội chẩn từ xa với Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, để đánh giá tình trạng của bệnh nhân, thống nhất phương pháp điều trị, đặc biệt là việc phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại Côn Đảo.
Sau khi hội chẩn, lãnh đạo Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đã quyết định cử đoàn phẫu thuật được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ chuyên dụng từ TP.HCM ra Côn Đảo.
Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa đoàn y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và y bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, thành công.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp chấn thương hàm mặt đầu tiên được khám và phẫu thuật ngay tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo. Việc phối hợp này giúp bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe, giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại; cho thấy sự hiệu quả, tính thiết thực và đúng mục tiêu của Chương trình "Nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh cho Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2025 - 2030" mà Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đang triển khai tại đây.
Cuối tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM triển khai chương trình nha học đường tại Côn Đảo; tập huấn kiến thức về nha học đường cho giáo viên và nhân viên y tế tại đây; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo về Chương trình nha học đường theo mô hình trường - trạm và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi, giai đoạn 2025 - 2028, hướng tới mục tiêu bền vững.
